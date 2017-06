Calvo pidió la construcción de un aula y sanitarios

La Cámara de Senadores de la Provincia aprobó un Proyecto de Comunicación, autoría del senador Alcides Calvo por el cual solicita al Poder Ejecutivo que a través del Ministerio de Educación, se realicen las gestiones necesarias a los efectos de asignar recursos para la construcción de un aula y sanitarios destinados al Jardín de Infantes Particular Incorporado N°1474 “Santa María de los Angeles”, de la localidad de María Juana, departamento Castellanos.En sus fundamentos Calvo expresa que existe la necesidad de destinar recursos en forma inmediata por parte del Ministerio de Educación a los efectos de poder contar con un aula destinada al nivel inicial de dicho establecimiento educacional con el fin de no afectar el normal desenvolvimiento de las actividades escolares.El legislador manifiesta que la mencionada construcción del aula y sanitarios no se puede afrontar con los recursos que cuenta la institución provenientes de aportes voluntarios de padres de los alumnos, puesto que en su mayoría se destinan a solventar gastos de consumo de energía eléctrica, teléfono, gas, seguro de alumnos y docentes, insumos escolares (tizas, bibliografía, material didáctico, etc.), gastos de mantenimiento e insumos de limpieza.Calvo remarca que se hace necesario contar en forma urgente con la construcción de un aula y sanitarios para el nivel inicial, ya que el establecimiento cuenta con siete secciones y un aula está funcionando en el nivel primario, lo que dificulta la integración de los niños con las demás secciones quedando lejos del resto y se obstaculiza el desplazamiento de los alumnos hacia los baños, parque y cocina. Donde funciona la sala de 5 años es un lugar pequeño que fue remodelado para cubrir las necesidades inmediatas de los alumnos y cedido por otro nivel por un tiempo no prolongado.