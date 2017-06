Empresa mendocina ganó el premio de CAME

La firma Biosano S.A. de Mendoza, que elabora productos biodegradables utilizados en la industria petrolera, minera y para efluentes industriales, obtuvo el máximo galardón organizado por la rama Joven de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). "Que seamos el vehículo de los proyectos que tienen es un orgullo, aquí se gesta el país que queremos", resaltó el presidente de CAME, Fabián Tarrío, en el Senado de la Nación.El encuentro organizado por CAME Joven fue con la colaboración del presidente de la comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la Cámara alta, Roberto Basualdo. El mismo tuvo como objetivo reconocer a los empresarios que promueven la capacidad competitiva, la innovación, la creación deriqueza y el fomento del empleo, por lo que se llevó a cabo en el Senado de la Nación.Ante funcionarios y legisladores nacionales, se reconoció a 74 emprendedores finalistas de todo el país en un encuentroconducido por el periodista Diego Leuco, ejemplo de empresa familiar. "Es un orgullo ser premiado con todos los grandes proyectos y emprendimientos que fueron nominados", manifestó Martín Benito, uno de los tres jóvenes empresarios mendocinos que llevan adelante Biosano S.A., que fueron distinguidos con el máximo galardón.Desde que se lanzó el galardón en el año 2009, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa ya premió a más de 300 emprendedores.La importancia que reviste este sector se explica en que el 55% de las pymes nacionales son propiedad de empresarios que integran este segmento, según datos suministrados por el Ministerio de Trabajo de la Nación, alcanzando a unas 335.500 firmas. Además, dos de cada tres proyectos que nacen son fundados por menores de 40 años, mientras que en el encuentro, el titular de CAME Joven, el santafesino Juan Pablo Diab, dio a conocer una encuesta que determinó entre 671 casos de todo el país, que el 72,77% de los emprendedores son monotributistas.De ellos sólo un 10,43% pudo acceder a financiamiento (la mayoría a través del PACC EMPRENDEDORES o Capital Semilla del Ministerio de Producción de la Nación) y lo utilizó para iniciar un emprendimiento o ampliar la productividad.