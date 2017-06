Del Potro no pudo ante un Murray muy sólido

PARIS, 4 (AFP-NA). - "¡Delpo, Delpo!", despidió el público de la Philippe Chatrier al argentino Juan Martín Del Potro, de regreso tras cinco años, después de que cayera este sábado en un duelo de casi tres horas ante el número 1 mundial Andy Murray. En una séptima jornada en la que no se completaron los partidos de tercera ronda tras el primer aplazamiento por la lluvia, el argentino emocionó a los espectadores."Todo el mundo aprecia mi historia, estuve fuera mucho tiempo. Pienso que por eso me apoyan tanto. Me encantó lo que pasó en la pista", dijo Del Potro, cuya carrera ha quedado marcada por las lesiones. Pasó dos años casi sin competir (2014 y 2015) y este año volvió a Roland Garros tras un lustro de ausencia. En la pista Del Potro, con la derecha afinada pero sin la plenitud física para competir ante un portento como Murray, tuvo varias opciones de llevarse el primer y el segundo set, pero no las aprovechó. Acabó perdiendo 7-6, (10/8), 7-5 y 6-0."Jugó mucho mejor que yo en el primer set. Tuvo varias oportunidades para cerrarlo, incluso una doble falta en el tie break en uno de sus puntos de set, es normal que estuviera frustrado", señaló Murray.LO DEMASTambién logró el pase este sábado el español Fernando Verdasco (37º ATP), que sorprendió al uruguayo Pablo Cuevas, 22º favorito y uno de los hombres importantes de la temporada de polvo de ladrillo. Verdasco ganó por 6-2, 6-1 y 6-3, en una hora y 33 minutos.Por la vía rápida también se clasificó el suizo Stan Wawrinka (N.3), tras resolver un complicado primer set ante el peligroso italiano Fabio Fognini (29º ATP); 7-6 (7/2), 6-0 y 6- 2. En la primera manga el suizo tuvo que salvar tres bolas de set con el servicio del italiano antes de ganar en el tie- break."El primer set fue muy duro. Luego me relajé y me fue mucho mejor. Hacía falta que me impusiera en la cancha e impusiera mi ritmo", dijo Wawrinka, ganador de Roland Garros en 2015. Jugará en cuartos con el vencedor del derbi francés entre Gael Monfils (N.15) y Richard Gasquet (N.24). Además el español Feliciano López (36º ATP) no tuvo opciones ante el croata Marin Cilic (N.7); 6-1, 6-3 y 6-3. Jugará en octavos ante otro bombardero, el sudafricano Kevin Anderson, que ganó al británico Kyle Edmund; 6-7 (6/8), 7-6 (7/4), 5-7, 6-1 y 6-4.LAS DAMASEn categoría femenina la española Carla Suárez (N.21) avanzó a octavos al batir con autoridad a la rusa Elena Vesnina (N.14) y jugará por un puesto en cuartos con la rumana Simona Halep (N.3), una de las grandes candidatas al título. Muy convincente, Suárez se impuso en dos mangas, 6-4 y 6-4, en 1 hora y 43 minutos. "Halep es una de las favoritas en tierra y lo demuestra. Es una jugadora que es difícil que se derrumbe, es agresiva y sabe defender. Además nos conocemos mucho", dijo la canaria de su próxima rival.Entre las otras jugadoras importantes, la danesa Caroline Wozniacki (N.11) derrotó a la estadounidense Catherine Bellis; 6-2, 2-6 y 6-3. El domingo se completará la tercera ronda, con el duelo sudamericano entre la colombiana Mariana Duque (115ª WTA) y la paraguaya Verónica Cepede (97ª), y comenzarán los octavos de final.LA HORA DE CEBOLLA¡Murray, Djokovic, Federer y Cebollita!", recita entusiasmado Horacio Zeballos sobre los únicos que han ganado a Rafael Nadal en una final en arcilla. Cuatro años después vive su mejor momento en Roland Garros e insiste en la formación de su familia como el detonante de su espléndida madurez. El argentino de 32 años está completando en París su mejor recorrido en un Grand Slam. Su techo era la segunda ronda y ahora está en octavos. Además este sábado se clasificó a cuartos de dobles junto con el chileno Julio Peralta.Es el único jugador vivo en los dos cuadros masculinos. "¡Cómo no la voy a tener presente si fue el triunfo más importante de mi vida! Imagínate que cuando dicen quiénes le ganaron una final a Rafa en polvo mencionan a Djokovic, Murray, Federer y ¡Cebollita! Es una locura", responde entre risas cuando se le pregunta si recuerda a menudo aquel triunfo. "Todo el tiempo, siempre, no lo olvidaré jamás", insiste sobre la noche de febrero de 2013 en Viña del Mar, cuando sorprendió a un Nadal que volvía a jugar tras siete meses de ausencia por las lesiones.