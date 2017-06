UCES Rafaela realizó la 6ª Jornada Empresarial

El pasado martes se llevó a cabo la 6ª Jornada Empresarial en UCES Rafaela, actividad que permite establecer un vínculo directo entre empresas e instituciones de primera línea con alumnos de 3º y 4º año de las Licenciaturas en Comunicación Social, Ciencia Política y de Gobierno, Comercio Exterior, Marketing, Dirección de Negocios y Recursos Humanos.En esta oportunidad, las empresas que participaron fueron: Wiltel-Next, Cortassa Perfumerías, Enrique J. Muzzio y Grupo Kinexo. Los profesionales de cada empresa ofrecieron charlas propiciando la potencial inserción laboral de los estudiantes de la Universidad.Este programa se desarrolla en la sede Rafaela desde hace seis años, mientras que ya lleva más de 20 realizándose en la sede Central de Buenos Aires. Desde la alta casa de estudio tienen como objetivo acercar el mundo de las empresas y del trabajo a los alumnos de la Universidad."Es una actividad que nos da mucho resultado, ya que enriquece tanto a la empresa que desea y le gusta venir y contarle a los alumnos todos los proyectos que llevan adelante, como a los estudiantes que están muy agradecidos por esta posibilidad que se da de tomar contacto con las empresas que realmente tienen un potencial muy grande", explicó el Secretario Académico de UCES Rafaela, Germán Bürcher.Por su parte, Darío Cortassa, gerente general de Cortassa Perfumerías comentó que su charla apuntó a explicarle a los alumnos lo que es la introducción de Cortassa Perfumerías en el mercado de Buenos Aires, bajo un nuevo formato de negocio, que tiene que ver con una perfumería totalmente distinta a lo que hay: una perfumería interactiva; algo único a nivel mundial.“Se reemplaza lo que es la perfumería tradicional y lo que incorporamos como gran novedad con pantallas táctiles de grandes dimensiones, en donde el cliente podrá informarse acerca de lo que es el producto y el mundo de la perfumería”, aseguró Cortassa.En tanto, Darío Cortassa, graduado de UCES Rafaela como Lic. en Marketing, explicó que esta experiencia es muy enriquecedora para ellos como empresa y que “como graduado de esta Universidad es volver a las aulas y transmitirle a los chicos, desde nuestro humilde lugar, qué es lo que se puede llegar a hacer, que muchas veces las limitaciones no pasan solamente por lo económico sino por las limitaciones mentales que nosotros nos ponemos. Hay que soñar, tener un producto diferente y saber que desde Rafaela se puede”.Asimismo, por el Grupo Kinexo estuvieron presentes Carolina Rachella, Sofía Bianchiotti y Francisco San Martino, los tres también graduados de UCES Rafaela de las Lic. en Marketing y Recursos Humanos, respectivamente.Conformado por diversas unidades de negocios (Desarrollo de Software, Diseño y Desarrollo Web, Consultoría y Marketing Digital), explicaron la actualidad de la empresa, el trabajo actual de Marketing Digital y el tele trabajo. Con más de 150 empleados actualmente, hay un 40% de ellos que lo hacen a distancia. Por eso, expusieron cómo están llevando a cabo esto de trabajar desde otro lugar que no sea el edificio específicamente de la empresa, los pros y los contras. Y el hecho de no perder el control con el tele trabajo.Por su parte, Enrique Muzzio, Ingeniero Industrial y gerente comercial de la empresa de familia Enrique J. Muzzio les explicó a los alumnos sobre la empresa que lleva adelante, cuáles son sus inicios en la exportación e importación de productos, las ventajas y virtudes.La empresa que dirige fabrica artículos de goma y equipamiento para las industrias alimenticia, química y de bebidas. Básicamente, importa un tipo de insumos, algunos productos terminados complementan la línea, y exporta artículos de goma y bombas para la industria de bebidas, especialmente la de vino y leche.Por parte de Wiltel-Next estuvieron los dueños Carlos y Guillermo Wilson. Y contaron su experiencia desde que nació como telefónica local hasta hoy que cuenta además, con internet y canal propio de televisión, el hecho de competir con diferentes monopolios a nivel nacional e internacional, las decisiones que se tuvieron que tomar para sobrevivir y seguir estando de manera importante en el mercado local. Y la regionalización, el hecho de estar hoy con telefonía e internet en 65 localidades de la región.