Nicolás González fue 33º

En el arranque, Nicolás González se ubicó en el puesto 26 en la tanda de entrenamientos que realizó el Turismo Carretera en el autódromo "Rosamonte" de Posadas.El rafaelino, con el Torino del equipo A&P Competición tuvo muy buenos parciales, pero también algunos sectores complicados, que en el promedio afectaron su performance.Mientras se relajaba luego del trabajo del día entre mates y charlas nos contó lo siguiente: "No fue lo que esperábamos, el chasis no está funcionando del todo mal, creo que tenemos buena velocidad de curva y podemos mejorar. No estamos a la altura que tenemos que estar, hablamos con Gardelito Fernández por el tema del motor, en dónde nos está faltando potencia, ya que en algunos parciales estamos perdiendo un poco y en la vuelta nos complica. Trabajaremos en el auto, vamos a cambiar la relación, tratando de mejorar las aceleraciones y en algunos mínimos cambios para la actividad del sábado”.