Oxígeno para Sarmiento

El delantero Brian Fernández cumplió anoche con la infalible "Ley del Ex" ante Defensa y Justicia, para mantener vivo el sueño de permanencia en Primera División de Sarmiento, que ganó 1-0 en Junín, en el inicio de la fecha 27 del torneo 2017. Fernández, a los 15 minutos del segundo tiempo, anotó el tanto que le dio la victoria al "Verde", al capturar un rebote dentro del área y cortar una racha de 740 minutos sin recibir goles para Defensa y Justicia.Con este triunfo, Sarmiento sigue con vida en la pelea por la permanencia en Primera División y ahora mete presión a sus rivales, aunque continúa en puestos de descenso.Sarmiento se aferró a esa diferencia para ganar su primer encuentro en las últimas diez fechas, y aunque la situación en los promedios sigue siendo muy complicada, sueña con la permanencia. A Defensa y Justicia -que tuvo a Sebastián Beccacece en el banco de suplentes aunque este sábado viajará a Australia para sumarse a la Selección- le costó generar juego para ir a buscar el empate, y vio cómo se le escurrió una buena posibilidad de meter presión a sus rivales en la pelea por ingresar a la Copa Sudamericana 2018.PARA HOYLa fecha seguirá este sábado con los siguientes cinco partidos: a las 14 Tigre vs. Vélez, Federico Beligoy (Canal 9); a las 16:15 Temperley vs. Talleres de Córdoba, Jorge Baliño (Canal 9; a las 17:15 Rosario Central vs. Colón, Facundo Tello (TV Pública); a las 19:30 Unión de Santa Fe vs. Newell's Old Boys de Rosario, Fernando Espinoza (TV Pública); y a las 20 Lanús vs. Estudiantes de La Plata, Ariel Penel (El Trece).El domingo se destacan dos partidos salientes por el título: San Lorenzo - River, a las 14, Darío Herrera; y Boca - Independiente, a las 19, Fernando Rapallini.