Ducler ofreció entregar datos sobre corrupción

BUENOS AIRES, 3 (NA). - El fallecido financista Aldo Ducler había ofrecido información a la unidad anti-lavado sobre los fondos de Santa Cruz y la venta de YPF, según señaló ayer su hijo, Juan Manuel Ducler, quien definió la muerte de su padre como "muy dudosa" y advirtió que estaba "amenazado".El hijo del financista fallecido el último jueves, a los 75 años, en la avenida Corrientes cerca del cruce con San Martín, expresó así su desconfianza respecto del informe oficial que indica que el deceso fue "por un paro cardiorrespiratorio", como dio a conocer el titular del SAME, Alberto Crescenti."El papel que me dio el hospital dice que papá tuvo un intento de robo a las 15:10 en San Martín y Corrientes", detalló Ducler en declaraciones al canal TN y agregó: "Tuvo un infarto y una ambulancia privada lo trajo al hospital, pero el cuerpo no tiene ningún hematoma. Si se cayó, es raro que no tenga ningún golpe".Tras considerar que se trató de "una muerte muy dudosa" y que "todo es muy sospechoso", el hijo del financista contó: "El martes fuimos a la sede de la UIF (Unidad de Información Financiera) y mi padre se presentó como informante en el tema de los fondos de Santa Cruz y la venta del Banco de Santa Cruz y de YPF".De esta manera se refirió a los 500 millones de dólares que el expresidente Néstor Kirchner recibió en concepto de regalías petroleras cuando era gobernador de Santa Cruz y giró a cuentas bancarias en el extranjero. Ducler señaló que tanto él como su padre estaban "con amenazas" y señaló que, debido a sus sospechas, pedirá custodia para toda su familia y buscará acceder al material de las cámaras de seguridad del lugar donde se produjo el hecho "para saber la verdad de lo que le pasó"."Es raro que pase esto 48 horas después de la presentación en la UIF", subrayó el hijo del financista, quien señaló que la salud de su padre "estaba perfecta".En tanto, el portal Infobae reveló un documento que habría sido presentado en la UIF el último martes, dirigido al presidente del organismo, Mariano Federici, y firmado con la iniciales AD, en el que se ofrece como "informante colaborador". Allí, se señala que "debe investigarse una asociación ilícita liderada por Néstor y Cristina Kirchner", en la que también involucra a exfuncionarios como "Alberto Fernández, Carlos Bettini, Carlos Zannini, Julio de Vido, Axel Kicillof", el empresario mexicano "Carlos Slim, la familia Eskenazi, autoridades de Repsol y del Banco Credit Suisse"."Han malversado los fondos de la provincia de Santa Cruz cobrados en 1993 en concepto de regalías petroleras mal liquidadas para sanear el Banco de Santa Cruz, acceder a la Presidencia de la Nación en 2003 y comprar YPF S.A", continúa el documento.Además, solicita "notificación oficial de colaboración, reserva de identidad y protección" para su familia, al tiempo que promete aportar datos como "números de cuentas en EE.UU, Luxemburgo y Suiza donde estaban depositados los fondos de Santa Cruz", y nombres de "apoderados, administradores y operadores", entre otros puntos.No obstante, fuentes oficiales consultadas por NA explicaron que el documento que se dio a conocer no fue presentado ante el organismo y precisaron que las denuncias ante esa dependencia deben ser ingresadas con nombre, apellido y DNI del denunciante, algo que no figura en el facsímil. Según pudo saber NA, existió algún tipo de presentación ante la UIF, pero el documento firmado por AD no fue parte de ella y se mantiene un alto hermetismo respecto de los detalles.