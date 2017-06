Les comentamos CD

MARCOS CABEZAZ “1200 METROS” CD Pai - 2016 - 10 temas (Zoe, Alta Mira, For Nella y otros) Dice el intérprete: 1200 metros es un registro de mi música para marimba sola, un poquito coloreada gracias a la magia del multipista. También es un regalo de cumpleaños que me hicieron Jerónimo Guiraud y Olivia Houssay para mis 44, abriéndome las puertas de su casa, sus corazones y su protool. También podría decir que es una autobiografía marimbera. 1200 metros es la distancia que separa al Congreso de la Casa Rosada, trayecto en el que me encontré desmarimbado canturreando algunos de los temas que luego se amarimbaron y aparecen en este disco. El material se grabó por iniciativa de Olivia y Jerónimo el día de mi cumpleaños y se agregó una jornada más para percusiones y vibráfonos. Decimos nosotros: El intérprete, que se desempeña como instrumentista-compositor en música académica y popular participa de numerosas formaciones con su instrumento de percusión. Su obra propia puede disfrutarse en este trabajo donde reúne una decena de melodías a cuatro y seis baquetas. Es integrante de la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires. La rítmica del repertorio resume los acentos musicales del país siempre integrados a lo académico y a las cadencias del jazz. También hay sonidos aportados por vibráfono, glockenspiel, kalimba, bombo legüero, caja, semillas, tam tam, cuencos tibetanos y triángulo.