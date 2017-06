Lavacoche apuñalado en plena Plaza central

Cuando transcurría la tarde de ayer, aproximadamente a las 17:30, un hecho de sangre inusual se dio en la Plaza 25 de Mayo, a plena luz del día y en el extremo este del paseo favorito de los rafaelinos, justo enfrente al conocido bar de comienzos de calle Lavalle.

Allí se produjo un altercado “entre trapitos”, contaron a este Diario fuentes seguras con acceso al hecho informado. “La pelea entre los lavacoches se dio entre dos de ellos por motivos aún desconocidos, mientras que había un tercer lavacoche que fue testigo de lo ocurrido”, pudo saber LA OPINION gracias a un llamado telefónico recibido en la Redacción.

En el hecho de sangre, violento e inusual en pleno centro ciudadano, uno de los contrincantes resultó herido de arma blanca, mientras que apenas ocurrido el hecho el atacante se fugó en bicicleta.

Lo curioso del caso es que la víctima, herida de un puntazo, también huyó del lugar, y cuando llegó la Policía sólo pudo encontrar a esa tercera persona que fue requerida como testigo.

Así este testigo fue trasladado por personal policial a sede de la Comisaría 1ª donde, quizás por miedo a represalias, “se negó a declarar” nos dijeron. No obstante quedó como demorado por el art. 10 Bis, es decir por averiguación de antecedentes.

Como resultado final de la riña, con el saldo de un herido con un objeto punzo cortante, no hay arrestados ni datos personales de ninguno de ellos. Tanto el atacante como la víctima se fugaron de la escena y el único testigo se negó a declarar; por lo que es como si nunca hubiera pasado nada.

Actuó en el lugar personal policial de la Comisaría 1ª.



OPERATIVOS DE

CONTROL

Durante el día miércoles se realizaron diversos operativos de control y seguridad dirigidos por personal policial de esta Unidad Regional V.

Es así como personal de Comisaría Nº 1 apostado en la intersección de calles Santa Fe y Víctor Manuel identificaron 7 motocicletas y sus ocupantes.

Por su parte, efectivos policiales de comisaría Nº 6 Frontera, sub comisaría 6º Estación Clucellas, sub comisaría 8º Josefina, Destacamento 6º Acapulco y Cuerpo Guardia Infantería UR V realizaron igual tarea en la ciudad de Frontera, con puestos fijos en intersección de calles Fantino y 112, Interprovincial y 86, Interprovincial y 98.

Procedieron a la identificación de 43 vehículos y se trasladaron 4 sujetos en averiguación de antecedentes.