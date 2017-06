El comerciante Julio Condrac volverá a la carga por ser un concejal de Rafaela. Ayer confirmó a Panorama Político que será precandidato por el Partido Popular aunque el "nombre de fantasía" de la lista será "Una Santa Fe Renovada". Incluso ya completó las planillas que se deben presentar con la nómina, que se completa con Mariano Hang Salari en segundo lugar, Adriana Herrera, Daniel Zbrun y Nora Sicurella.Atrás quedó aquel acuerdo presentado por el propio Condrac con Alejandro Ferpozzi, quien ya intentó llegar al Concejo a través de un partido vecinalista (Nueva Propuesta Rafaelina) en el 2013 y en el 2015, aunque sin reunir los votos necesarios.A principios de noviembre del año pasado Ferpozzi y Condrac se anticipaban a todos lanzando la precandidatura a concejal del primero de ellos por el espacio UNA - Frente Renovador durante una conferencia de prensa realizada en el Hotel Toscano. Incluso había llegado de Rosario Guillermo Chort, el referente provincial de esta línea del massismo que desafía ahora al "oficialismo" liderado por el diputado nacional, Alejandro Grandinetti, y por el candidato a un escaño de la Cámara baja nacional, Eduardo Romagnoli.Chort es quien impulsa a la reconocida modelo y periodista, Amalia Granatta, para enfrentar a Romagnoli en las primarias del Frente Renovador.Sin embargo, más allá de aquellas lejanas coincidencias, el acuerdo entre Ferpozzi, Condrac y Chort no prosperó.Florencia Armando anunció la semana pasada que encabezará la lista de candidatos a concejales por el Movimiento Evita. Y esta semana creció el rumor de que el segundo de esa nómina podría ser un director técnico consagrado que está radicado en Rafaela desde hace años, que logró ascensos importantes con dos clubes de la ciudad. Al Nacional B con uno de ellos -de barrio Ilolay- y a Primera División con otro de barrio Alberdi. Sí, adivinó, el mismísimo Carlos Trullet podría integrar la lista del Movimiento Evita. Los días dirán si asume o no el desafío en política.Por otra parte, la renovación política al menos en el plano de las candidaturas deja ver varias caras nuevas. A la joven Armando se suma Nicolás Ferreyra del Partido Obrero y Juan Senn, un joven peronista que está apostando fuerte a las redes sociales para aumentar su nivel de popularidad entre los rafaelinos.¿Habrá tenido en sus planes el vicegobernador Carlos Fascendini hacerse cargo de la agenda del gobernador, Miguel Lifschitz, quien mantiene una gestión proactiva y procura estar en todos lados? Desde que asumió a finales de 2015 Lifschitz le imprimió a su gestión un sello de cercanía con los santafesinos, su intención es participar de recorridas de obras, anunciar proyectos aquí y allá, cortar cintas de proyectos materializados y participar de fiestas en pueblos y ciudades sin importar si son grandes o pequeñas.La lesión en la pierna derecha del Gobernador obligó a transferir a Fascendini esa agenda que lo obliga a viajar hacia todas las direcciones de la bota santafesina y asumir un protagonismo que no tenía planeado. De todos modos, al Facha le sobra política y no tiene problemas en enfrentar micrófonos, pero físicamente...Hace una semana el gobernador Lifschitz ingresó al quirófano para operarse por una rotura del tendón de Aquiles de su pierna derecha y desde ese momento debe permanecer alrededor de un mes en su casa para garantizar una recuperación correcta.Sin embargo, el "reposo" que debe guardar no le impide dar entrevistas a distintos medios de comunicación. Por ejemplo el lunes, cuando ya Antonio Bonfatti había confirmado que no sería candidato a diputado nacional por el Frente Progresista, deslizó que el ministro de la Producción, Luis Contigiani, podría encabezar esa lista.Santa Fe renueva 9 bancas en la Cámara baja del Congreso nacional y desde Cambiemos, con Albor Cantard como primer candidato -más Luciano Laspina, Lucila Lehmann, Gisela Scaglia y Ana Copes- confían en quedarse con 4 y quizás 5. Son optimistas porque buscarán que el presidente Mauricio Macri se sume a la campaña. En ese caso, el peronismo y el socialismo -junto con otro sector de radicales -deberán luchar por ¿4 escaños? En ese escenario, ¿ingresará Contigiani a Diputados? ¿Le dejarán vacante el Ministerio mientras realiza la campaña para ver qué sucede?El abogado Jorge Barraguirre, quien fue fiscal de Estado durante la gobernación de Binner, llegó a la designación de procurador de la Corte Suprema provincial sin que su pliego fuese tratado en el recinto por el fracaso que tuvo en esa ocasión la Asamblea Legislativa. Ahora está en medio de una fuerte polémica, consecuencia de una denuncia sostenida por unos 30 fiscales y defensores quienes -según dijeron- recurrieron a dicha vía “con gran pesar, pues hubiésemos preferido evitar la exteriorización de esta disconformidad colectiva en contra del procurador general, ya que la misma afecta a la institucionalidad que durante tanto tiempo venimos defendiendo y sosteniendo”.Los planteos de los funcionarios judiciales aluden a "malos tratos personales y funcionales, amenazando con la aplicación de severas sanciones disciplinarias", llegando incluso a pedirles la renuncia a varios de esos funcionarios,advirtiendo que si bien estas conductas eran al principio “tolerables”, el maltrato personal “aumentó, a tal punto de tener que ejecutar disposiciones verbales, sin aceptar el Dr. Barraguirre opiniones de nuestra parte sobre criterios diferentes”.Todo muy grave, sosteniéndose además que ante dichas opiniones divergentes, el procurador reaccionaba de manera “irrespetuosa, violenta, con exabruptos, amenazas e improperios de todo tipo”, e incluso supuestos “ademanes obscenos”.La denuncia incluye también el caso del Dr. Raúl Salvatierra, funcionario de trece años en la Procuración, quien fue "objeto de agresión verbal al límite de la física", por lo que solicitó traslado, ya concedido. Y así podrían seguir puntualizándose los cargos contra Barraguirre.En su descargo ante la Corte, según publicaron los medios sobre el tema, Barraguirre defendió las instrucciones impartidas y medidas dispuestas, rechazando cada una de las imputaciones, admitiendo en cambio la posibilidad de que se hayan generado situaciones de tirantez y ofrece disculpas a quienes puedan haberse sentido afectados; aunque en la misma medida rechazando que en algunos casos la reacción sea la difamación.