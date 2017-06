Un piquete de contrabandistas

La Argentina es el mundo del revés como lo describió María Elena Walsh, o bien el país donde todo es posible como lo muestra la realidad. Cualquiera de las opciones es válida para ciertos hechos que se producen y que colman la capacidad de la imaginación.Es que hace un par de días, en la localidad de Tapia en la provincia de Tucumán, hubo una manifestación contra la Gendarmería por haber decomisado mercadería que era traída de contrabando desde Bolivia. Por supuesto, los manifestantes, en realidad que hicieron un piquete, lisa y llanamente son contrabandistas que traen mercadería de contrabando y la venden en la Argentina, suponiendo que se trata de algo legal, por lo cual realizaron esta movilización de protesta.La noticia la difundió Cadena 3 y resulta realmente sorprendente, dando cuenta que "es insólito que hagan un corte, ellos creen que es un medio de vida legal y por eso protestan argumentando que no los dejamos trabajar", dijo un representante de Gendarmería, agregando que lo más desconcertante es que Tucumán no tiene frontera: "Está a 900 kilómetros de las zonas fronterizas, esto quiere decir que la mercadería de contrabando atravesó provincias enteras y evadió muchos controles. Es un accionar permanente para proveer a La Salada". "Nosotros trabajamos continuamente con este flagelo, pero como nos dijo un intendente una vez: esto lo autorizó el pueblo con el argumento de que es más barato", contó, concluyendo "Son dos generaciones que ya vienen escuchando esto y que consideran al contrabando como una actividad válida. Hay un problema de educación y cultura, por eso es tan difícil empezar a hacer cumplir la ley ahora".Tras este piquete de los contrabandistas, no estaría lejos una manifestación de los delincuentes contra el excesivo celo policial por evitarlo, lo que dificulta su "trabajo", o modo de poder subsistir. Claro esto es algo más complicado, no porque los delincuentes no se atrevan a tanto, sino porque sería muy improbable que haya tanto esmero policial. Pero, quien le dice...