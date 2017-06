Para estar atentos a la reforma tributaria

El secretario de Política Económica del Ministerio de Hacienda, Sebastián Galiani, y el subsecretario de Ingresos Públicos, Andrés Edelstein, presentaron el pasado martes en el Congreso los principios básicos y cursos de acción del proyecto de reforma tributaria integral que proyecta el Gobierno para los próximos años. Si bien no avanzaron en la propuesta de modificación específica de cada uno de los impuestos que componen la estructura tributaria, los funcionarios detallaron en una reunión de la Comisión Bicameral de Reforma Tributaria las características de la presión impositiva argentina en términos comparados con la región y el mundo, y puntualizaron los ejes rectores que inspirarán el proyecto.A propósito de esto último, se fijó que los principios básicos que estarán en la base de la reforma sean los siguientes: fortalecer la equidad de la presión tributaria, profundizar su progresividad, simplificar su estructura y administración, fortalecer la complementariedad y coordinación federal, y propender al establecimiento gradual de la reforma. Durante su exposición en el Salón Azul del Senado, Edelstein adelantó que algunos de los objetivos serán "reducir exenciones y distorsiones, actuar frente a la evasión fiscal, incentivar la formalización de la economía, reducir tratamientos diferenciales y revisar tributos ineficientes".Mediante la presentación de cuadros estadísticos con un proyector, Edelstein indicó que la presión impositiva en Argentina se encuentra actualmente en torno a un 32 por ciento, por encima del promedio latinoamericano, que se ubica en un 22,8 por ciento. Al posar la lupa sobre ciertos impuestos relevantes, como las retenciones a la renta y a la seguridad social, el país también presenta una carga impositiva superior a la región, pero por debajo del promedio de los países europeos, mientras que en términos de impuestos al consumo como el IVA (21 por ciento), claramente el país marcha claramente a la cabeza.En otro orden, Edelstein hizo hincapié en que la reforma de la estructura impositiva debe encararse de forma gradual, y que mientras se implementan los cambios, "el sistema debe seguir funcionando", es decir, sin afectar la recaudación. Para darle fuerza a su argumentación, cerró con una cita de Juan Bautista Alberdi: "Después de los cambios en la religión y en el idioma del pueblo, ninguno más delicado que el cambio en el sistema de contribuciones. Cambiar una contribución por otra es como renovar los cimientos de un edificio sin deshacerlo: operación en la que hay siempre un peligro de ruina".En la misma línea, Galiani ratificó que la idea del Gobierno es "bajar la presión impositiva gradualmente", y destacó que este objetivo debe compatibilizarse con un "mejor manejo del gasto público". Al referirse al IVA, el viceministro de Hacienda señaló que si bien no es un impuesto progresivo, tampoco tiene un efecto "distorsivo" cuando actúa en "economías abiertas" porque se aplica sobre productos que no se pueden sustituir."En una economía abierta donde el capital es móvil, los impuestos a todo lo que se puede sustituir son distorsivos", afirmó, e ilustró esta idea con un ejemplo: "Si veo que en Argentina el impuesto a las ganancias del capital es muy alto, me voy a Chile a invertir".Por último, Galiani reflejó experiencias de reformas tributarias recientes implementadas en países de la región, como las realizadas por Uruguay en 2006 y de Chile en 2014. En su anterior presentación en la comisión bicameral, ocurrida el 10 de mayo último, Galiani había hecho hincapié en la necesidad de sintetizar una propuesta legislativa que reduzca el déficit fiscal, que ubicó en un 4,2 por ciento para el 2016, llegando a 5,9 por ciento al sumar el pago de intereses de deuda.La reunión fue presidida por Luciano Laspina (PRO), y participaron otros integrantes del cuerpo de trabajo bicameral como los senadores Juan Manuel Abal Medina (PJ) y Walter Barrionuevo (PJ) y los diputados Marco Lavagna (Frente Renovador), Alicia Ciciliani (Partido Socialista), Nicolás Massot (PRO), Luis Pastori UCR) y Sergio Ziliotto (Justicialista).