Aprobaron expropiación de terrenos del loteo "Aragno"

Tan solo alcanzó una hora para que se traten todos los temas en el Concejo Municipal, tanto los que aparecían en el orden del día, como otros dos que se trataron sobre tablas. La sesión ordinaria no tuvo ningún tipo de sobresaltos. El punto sobresaliente fue, quizás, la renovada presencia de Nueva Ecología de la Tierra -como ya lo hicieron hace una semana-, reclamando por una nueva ordenanza que regule el límite agronómico en nuestra ciudad.El punto más importante fue la ordenanza que declara de interés público dos fracciones de la concesión 229, en el Barrio Güemes, en donde hoy por hoy, hay construcciones (viviendas) en una zona inundable.La trascendencia en la jurisprudencia que sienta este precedente no tuvo debate: solamente hubo una modificación al despacho original, para que el Ejecutivo contemple la situación particular de cada una de las familias que en la actualidad tiene su casa en el lugar."Todos sabemos que el sector oeste presenta áreas inundables, por ser llanas, y el escurrimiento natural no presenta una dirección definida. En 2010 se presentó un plan director general que contempla una gestión integral de los recursos hídricos para el saneamiento y el seguro drenaje del sector oeste. Por todo ello, se justifica la expropiación", dijo Evangelina Garrappa y recordó además que hay una restricción de construcción y de desarrollo del lugar por ordenanza.Otro tema que dejó abierta una posibilidad hacia el futuro, fue el pedido del PRO sobre el estado del programa "Cantinas Saludables". Ana Carina Visintini marcó la preocupación que hay de padres y docentes sobre el tema, dado que no se encuentran alimentos saludables en las escuelas. y recordó que en el 2014 se había abordado el tema desde el Municipio, cuando el hoy Jefe de Gabinete, Eduardo López, era el Subsecretario de Salud.Natalia Enrico recordó que se había presentado un proyecto de ordenanza sobre el tema, pero que nunca vio la luz. Mencionó que desde el Ministerio de Educación se trabaja en este sentido, que hay un proyecto de ley en Diputados, presentado por el bloque oficialista, en el mismo sentido. Por eso, sugirió volver a presentar la ordenanza, teniendo en cuenta todos estos elementos.Finalmente, se aprobó una donación de calles públicas, para las prolongaciones de calles Scossiroli y Rosario, en el barrio Guillermo Lehmann (o su prolongación, al norte de Luis Maggi). Bonino anticipó que "hay entre 7 y 8 empresas que estarían esperando este desarrollo para invertir varios millones de pesos."