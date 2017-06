Empate en la segunda prueba

Con la mente puesta en el inicio del Federal B, por ahora pactado para el 2 de julio próximo, 9 de Julio llevó a cabo este jueves el segundo encuentro de carácter amistoso. Tras 120’ de fútbol formal, divididos en 4 tiempos de 30’ cada uno en el Germán Soltermam ante Deportivo Comercio de Santa Sylvina, Chaco, que está de gira por la provincia preparándose para afrontar el mismo certamen, fue 3 a 3, mejorando la formación de Barbero, en parte, la imagen que había dejado la semana pasada en la primera prueba que terminó con derrota ante Belgrano de Paraná.En la primera parte se enfrentaron los habituales elencos titulares. De entrada, la visita se puso en ventaja por intermedio de Fassi, que venció a Palacios -de floja reacción- con un remate al primer palo que no parecía ser tan peligroso pero que le pasó entre las piernas al arquero. A partir de allí, creció el juego del dueño de casa, que lo igualó por intermedio de Aguilar, tras una buena habilitación al medio del área de Cano. Y sobre el final del primer tiempo, Funes ganó en las alturas un córner bien ejecutado de Muñoz para poner el 2 a 1 parcial. En la reanudación, Fassi, sobre el cierre del segundo tiempo, puso el 2 a 2. En cuanto a lo futbolístico, el “9” fue de menor a mayor y tuvo volumen de juego del medio hacia adelante, pero en el fondo mostró desatenciones que deberán ser corregidas de cara al futuro.Cancha: 9 de Julio. Arbitro: Claudio Paredes.Danilo Palacios; Mariano Canavessio, Flavio Díaz, Juan Caro (41’ David Cardelino) y Andrés Velazco; Juan Pablo Rodríguez, Guillermo Funes y Maximiliano Aguilar (50’ Marcos Valsagna); Cristian Cano (41’ Cristian Verón), Rubén Tarasco y Kevin Muñoz (41’ Emiliano Franco). DT: Maximiliano Barbero.Marcelo Ramos; Luciano Magnago, Agustín Ruiz, Ramón Rius y Jonatan Marani; Gustavo Soto, Rolando Yután, Alejandro Leiva y Carlos Kenprotich; Miguel Ferreyra y Emanuel Fassi. DT: Norberto López.Primer tiempo: a los 2’ gol de Fassi (DC), a los 18’ gol de Aguilar (9) y a los 28’ gol de Funes (9).Segundo tiempo: a los 25’ gol de Fassi (DC).Posteriormente, se midieron los alternativos de ambos elencos, donde finalizaron 1 a 1, con gol de Kevin Muñoz para el local, a los 13’ del PT, y de Miranda, a los 15’ del PT. Con un mix entre titulares y suplentes, y con varios cambios a lo largo del trámite en ambos lados, el “9” alistó a Maina (Goyén); Cabral, Caro, Cardelino y Pelosi; Cano, Alustiza, Valsagna y Franco; Muñoz (Boiero) y Verón. Por su parte, los chaqueños formaron con Macias; Caposetti, Sergio Díaz, Juan Cruz Leguizamón y Nuñez; Denis Leguizamón, Arguello, Méndez y Miranda; Lagart y Fretes.En la previa a esta segunda prueba, se confirmaron las bajas de Gonzalo Cena y de Nicolás Domínguez. El delantero sanfrancisqueño, de varias temporadas en el club, había arreglado con la dirigencia para disputar el certamen liguista, pero no se puso de acuerdo en lo económico para afrontar el Federal, con lo cual se trata de una baja más que importante para el DT, que deberá buscarle un reemplazante. Mientras que el volante rafaelino, que se estaba poniendo a tono desde lo físico, no continuará en la institución por cuestiones laborales. Asimismo, es casi un hecho que el volante Nicolás Guzmán no volverá a la institución y continuaría jugando el Federal A para Libertad. En tanto, ayer estuvieron a prueba el volante Emiliano Franco, proveniente de Libertad de San Jerónimo Norte, y el delantero entrerriano Cristián Verón. En este sentido, Barbero no tiene cerrado el plantel, ya que aguardará por un delantero y un par de volantes más.