Secuestro y robo al hijo de Stolbizer

El hecho ocurrió durante la madrugada de este jueves cuando los delincuentes interceptaron a uno de los hijos de la legisladora cuando llegaba a su vivienda, situada en Marqués de Loreto al 2.200, de esa localidad del oeste del Gran Buenos Aires.



En declaraciones formuladas esta mañana a los periodistas que hacían guardia en la puerta de su vivienda, la diputada dio detalles del dramático suceso que le tocó vivir y sentenció: "Fue una noche muy difícil".



"Eran alrededor de las 2 cuando mi hijo menor estacionaba mi coche una Vokswagen Tiguan le cruzaron un Audi de color blanco y se lo llevan".



Contó que lo pasearon por unos 20 minutos durante los cuales llamaron para pedir rescate pero "nosotros teníamos los celulares apagados, por lo que volvieron".



La diputada aseguró que cuando el grupo de delincuentes que serían cinco y de los cuales al menos dos estaban armados ingresó a la casa ella estaba despierta y "le pareció raro que su hijo no conectara la alarma".



"Cuando me di cuenta, ya estaban en mi dormitorio encañonando en la cabeza a mi hijo y preguntaban si había armas y pedían plata, le dimos la plata y nos hicieron tirar al piso. Pude ver que se llevaban zapatillas y una cajita donde tenía relojes y algunas joyas y luego se fueron".



Dijo estar convencida que el hecho fue al boleto, que actuaron a cara descubierta, todos tienen más de 20 años.



"No tengo custodia, nunca me pareció necesaria, vivo los mismos problemas que todos", y luego recordó que unos días antes habían secuestrado al hijo de una amiga que vive a unas cinco cuadras.



Negó que fuera a mudarse, "hace 25 años que vivo acá".



"Hablé con el ministro de Seguridad que me transmitió la solidaridad de la Gobernadora, todos nos acompañan".