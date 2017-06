Industriales preocupados por incrementos de tarifas

El defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, recibió ayer en Santa Fe a representantes del Centro Industrial y Comercial de Reconquista, quienes solicitaron su intervención ante los incrementos del servicio eléctrico y acompañaron el petitorio con la firma de siete mil vecinos de la zona. En la reunión también estuvo presente el Director Ejecutivo del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, Benjamín Albrecht.La participación del rafaelino se debió a una invitación por parte de sus pares de Reconquista, dado que el CCIRR había encabezado el reclamo por el incremento desmedido de la tarifa de la EPE en abril pasado. "Como habíamos puesto el tema en agenda, nos pidieron que los acompañáramos y aceptamos", dijo Albrecht a LA OPINION.Durante el encuentro, se acordó la conformación de una mesa de trabajo, que se constituirá en Reconquista con equipos técnicos para analizar y, en caso de que corresponda, solicitar las modificaciones de las facturas cuyos importes no resulten por sobre la media de los aumentos dispuestos y/o a priori surjan irrazonables. En igual sentido el Defensor puso a disposición los centros de Mediación de la Defensoría del Pueblo para la resolución de los casos que lo requieran.Además, Lamberto manifestó que reiterará a la Empresa Provincial de la Energía (EPE) la solicitud de no aplicar nuevos aumentos en el año 2017 y requerir a la Secretaría de Energía de Santa Fe que realice las gestiones para evitar que se aumenten los precios mayoristas por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa). En igual sintonía, la Defensoría solicitará para que los futuros incrementos garanticen una tarifa ajustada a los principios de proporcionalidad, racionabilidad, progresividad y no confiscatoriedad.Asimismo, el Defensor del Pueblo volvió a manifestar su solicitud para crear un Ente Regulador de los Servicios Eléctricos en la provincia de Santa Fe. Y anticipó que insistirá en su recomendación para que, en caso de que en 2018 se apliquen nuevos incrementos, estos sean una sola vez al año, en forma progresiva y razonable, luego de las paritarias, teniendo en cuenta la política salarial y los índices inflacionarios y que el incremento no sea dispuesto en los períodos de mayor consumo (estacionario).Lamberto comunicó a los presentes en la reunión que su intención es que previamente a un incremento se realicen audiencias públicas en todos los nodos de la provincia, de forma tal de garantizar la participación ciudadana en todo el territorio. Y señaló que en una futura instancia de diálogo pedirá que las facturas tengan desagregados los importes que surjan del precio mayorista dispuesto por Cammesa y los rubros dispuestos para obras de mantenimiento del sistema eléctrico.En ese sentido, el defensor provincial requerirá a la distribuidora que lleve adelante todas las gestiones, propuesta de soluciones, planes de pago diferido en tiempo o cualquier otra medida que atenúe el impacto de los aumentos o facilite el pago de los reclamos particulares. Y también pedirá que se evite el corte del suministro durante dicha instancia.En este contexto, indicó que le recomendará a la EPE estudiar la factibilidad de obtener recursos externos para el financiamiento en el largo plazo de obras nuevas, de modo que estas no impacten en las tarifas. Y también que aplique de manera desdoblada el último incremento de la tarifa producido en el mes de marzo en virtud de las Resoluciones 569/2016 y 66/2017, a los efectos de un impacto en distintos períodos.Finalmente, se comprometió a solicitar la realización de campañas de concientización del uso racional y eficiente de la energía, y el aprovechamiento de fuentes renovables, como así también la promoción de las medidas y profundización de iniciativas orientadas a estos puntos en el ámbito domiciliario e industrial.