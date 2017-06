Ratti: emotiva experiencia en USA

En el mes anterior, con alegría, dimos a conocer una actividad que llevó a dos artistas rafaelinos, Julián Ratti y Patricia, su hija, a ofrecer su arte en un pedazo de tierra argentina en los Estados Unidos de América, ya que ambos fueron convocados para actuar en la tradicional celebración que se lleva a cabo en la embajada argentina, en días cercanos al cumpleaños de la Patria.El artista, ya retornado a nuestro país, ayer, nos visitó. y debemos señalar que se lo ve feliz, conmovido por la recepción que tuvo y jubiloso por los contactos logrados que, en poco tiempo más lo llevarán a mostrar su trabajo en alejados rincones de nuestra geografía nacional.En relación a la posibilidad que le cupo de integrar la delegación de argentinos que se presentó en Washington señaló que " todos los años se hace un festival de música argentina, en fecha cercana al 25 de mayo, y hay un argentino radicado allá desde hace cuarenta años y tiene relación con los funcionarios y miembros de la embajada, se ocupa de los vuelos y movió varios artistas argentinos, fue Patricia, Francisco Cuesta- uno de los hijos de los Cuesta- había un grupo de Cosquín y otro de Salta, otro de Salta que no pudo ir, quedó un espacio vacío y le preguntó a Patricia a quién podrían traer, y ella sugirió mi nombre"."Ese compatriota, a través del Facebook vio los detalles de mi último espectáculo " A fe l'América", y me preguntó cuanto duraba, -para distintas presentaciones la tengo armada de 16 minutos, 46 minutos o de una hora y cuarto".Ratti -rafaelino por adopción- remarcó " todos conocen mi procedencia de esta región, nacido en Vila, defiendo la música de esta región, esto no es novedad para nadie. En el año '92, cuando yo hacía El fogón de Julián Ratti por televisión, iba pueblo por pueblo a preguntar cómo había sido el origen, cómo se fundó, cómo fue gestándose y eso me fue dando un camino que ahora quiero cerrarlo con esta historia que se llama " A fe l'América", porque es como un brochecito que quiero dejarle de regalo a los pioneros de esta tierra santafesina."Decimos Santa Fe, porque lo somos, pero en Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, La Pampa, en todos lados hay italianos. En la historia voy contando que después de la Constitución de 1853, porqué Aarón Castellanos fue a buscar gente para trabajar, la situación que imperaba en nuestro país y por qué fue a buscar piamonteses".Y así fue desgranando la historia de la corriente inmigratoria que llegó a nuestra Patria.Remarcó que en la historia de 26 minutos entran seis canciones cantadas por él en vivo, mientras van proyectándose imágenes y una narración oral, sin interrupciones. La narración es ofrecida por Hugo Erbetta y hace la descripción de la historia, pero cada dos minutos se corta y Julián interpreta en vivo las canciones. Cabe destacar que viajan con él Luis Bainotti y Edgar Ferrari, a veces alterna Sergio Grazioli y Marcelo Ratti -su hijo- y cuando puede, la apertura la hace junto con Patricia, cantando en piamontés.Nos hizo saber que este espectáculo está siendo mejorado constantemente a través de datos que va recogiendo y que sirven para enriquecer la obra.El artista sumamente agradecido por esta convocatoria, señaló que, durante la presentación en la embajada "hay algo que me llamó mucho la atención y que quiero destacar, la presencia de la juventud, chicos de 20 años, que con lágrimas en los ojos me compraban el CD porque querían acercárselo a sus familiares."."Noté mucho desarraigo en las dos presentaciones que hicimos, una fue en Virginia y la otra en Washington, después tuvimos dos más en Miami con Patricia".Gratificado por las relaciones que logró establecer dijo que a raíz de ellas pronto"iré una semana a San Martín de los Andes", auspiciado por una empresa que se llama La Piamontesa, luego iré a Salta. En el mes de julio también lo haremos en Villa Minetti, en el mes de septiembre ya está programado Mar del Plata y en el mes de noviembre en Brinkmann y como cosa increíble también ya está programado para abril del año que viene en Crespo, Entre Ríos".Antes de concluir la nota recordó que "siempre hice bandera con la gran poesía que tiene nuestra región, que indudablemente es la de don Mario (Vecchioli).Enfatizó "fue algo muy lindo por eso quiero contárselo a la gente. Quiero agradecer muchísimo a la gente que ya me convocó para mostrar esta obra - Morteros, Suardi, etc.".Finalmente agradeció a este diario, por abrirle constantemente las puertas y recordó con sumo afecto a Miguel Buffelli, exdirector de este Diario, recientemente desaparecido, con quien compartiera una entrañable amistad.