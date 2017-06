Modificar los hábitos de las aves insume tiempo

"Hay que tener paciencia. Cambiar los hábitos de las aves lleva tiempo, hay que saber esperar pero estamos haciendo un trabajo planificado con la aplicación de productos que no son nocivos ni para los pájaros ni para la salud de las personas que en unos tres meses comienza a dar los resultados buscados", afirmó Fernando Cocconi, quien desde hace casi dos meses interviene en el arbolado de calle Alvear, entre bulevar Santa Fe y Alem. Consultor ambiental y especialista en control de aves, este ingeniero agrónomo rosarino se quedó con la licitación para echar a las palomas y negruchos que tantos dolores de cabeza provocan a los vecinos y también a la gestión municipal.Cocconi apunta que "estos pájaros se han radicado en los árboles de calle Alvear debido a que tiene una gran capacidad de reproducción, pues por ejemplo una paloma tiene crías cada seis semanas, por lo que se entiende porqué proliferan de esta manera". "Una pareja puede procrear hasta 15 pichones en seis meses y si no se interviene un tiempito, entonces el problema se torna más grave", asegura."Lo que hemos observado es que en las ramas de los árboles de calle Alvear conviven el tordo renegrido o el popular negrucho y la paloma. Nuestra intervención se basa en la aplicación de un producto denominado Volar Plantas, que cuenta con la aprobación de Senasa y no es tóxico. No mata a las aves y no afecta la salud de las personas porque es un modificador de conductas. El objetivo aquí es simple: tenemos que irritar al ave para que se vaya a otro lado", explicó el profesional.En este sentido, consideró que "si el ave tiene cría, entonces va a demorar la decisión de abandonar el nido, de irse de esos árboles de calle Alvear, por lo tanto necesitamos tres meses de trabajo continuo para ver resultados, acá no hay magia" a la vez que indicó que "el producto se aplica cada 15 días, y ponemos un marcador, que es un colorante no contaminante, para saber qué árboles fueron tratados, por eso se puede advertir por momentos las plantas algo rosadas".Cocconi precisó que "nos instalamos por las noches cuando no hay tránsito para, con el uso de una grúa, rociar las plantas de arriba hacia abajo". "Antes se trabajaba en dos cuadras, pero ahora hemos tenido que intervenir entre bulevar Santa Fe y calle Alem", señaló. "Hay que tener paciencia, esperar los resultados. Mi objetivo es brindar un buen servicio para que la Municipalidad quede conforme al igual que los vecinos", reiteró.Asimismo, expresó que "el tordo renegrido había sido declarado plaga en algún momento en la Provincia, pero actualmente no lo es en tanto que la paloma no es plaga a pesar de que transmiten enfermedades o que impide el cultivo de girasol en muchos campos de la Provincia porque se comen todo". "Las palomas pueden viajar por la mañana, desde el lugar donde duermen, unos 50 kilómetros para alimentarse. Y después regresar desde el lugar de donde comen a dormir, es decir recorren 100 kilómetros en un día", informa.Cocconi, quien también se encarga del control de aves en la Plaza 25 de Mayo -donde aplica un producto que esteriliza a las palomas para impedir su reproducción-, no descarta "utilizar en calle Alvear esferas de espejos como las que hay en los boliches bailables, pues el rayo de la luz del sol o de las calles impacta en las bolas y el reflejo molesta a los pájaros al punto de obligarlos a buscar otro lado para pernoctar".A esta altura el consultor ambiental visita continuamente Rafaela pues también presta servicios en el Aeródromo local donde uno de sus principales adversarios es el tero. "Los pájaros representan un riesgo para la actividad aeronáutica", advierte.