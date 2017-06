Jornada de puertas abiertas a la comunidad

La Facultad Regional Rafaela de la Universidad Tecnológica Nacional programó para el próximo sábado, 3 de junio una actividad extensiva a la comunidad rafaelina y de toda una amplia región. Para dar a conocer los detalles de la ya tradicional propuesta nos visitaron el Ing. Eduardo Duelli, secretario académico de la casa de altos estudios y uno de sus docentes, Marcelo Sánchez.En tal sentido Duelli remarcó que "es una actividad que hacemos todos los años que son las Jornadas de Puertas Abiertas de la Universidad Tecnológica, es una oportunidad que brindamos a toda la comunidad para que conozca la oferta educativa. Para este evento, como todos los años invitamos, no solamente a los alumnos de Rafaela, sino que hemos hecho una invitación a más de noventa colegios de la región, en forma personalizada mandamos una correspondencia a los mejores promedios, para que ellos puedan visitar, primero nuestra casa donde ellos podrían estudiar y que puedan visitar los laboratorios."Se hace una recepción a partir de las 9:30, hay un desayuno de trabajo donde les contamos lo que es la Universidad y finalmente pasamos a ver los laboratorios y luego tienen una charla con los directores, alumnos y egresados de cada una de las carreras".Sánchez agregó que "la jornada está pensada a partir de las 9:30 de la mañana del sábado y se extenderá hasta las 12:30, aproximadamente. Se va a realizar todos los años y así como invitamos, también hacemos visitas a las distintas localidades, contando la oferta educativa, es una gran oportunidad que tienen los futuros estudiantes de visitar nuestra casa de estudios y podrán estar acompañados por sus padres, esa es otra alternativa, ya que los papás siempre estamos preocupados y ocupados por el futuro de nuestros hijos y ayudarlos a tomar una buena decisión, hecho muy complejo en estos tiempos por la gran oferta y variedad que tenemos no solamente en la ciudad, sino en la región".Duelli agregó que "en años anteriores tuvimos gente que vino desde Bandera, Santiago del Estero; del norte de Santa Fe, gente que hizo específicamente el viaje para estar esas cuatro horas en la Facultad y conocer el lugar donde podrían estudiar, y muchos continuaron y se convirtieron en alumnos".Destacó además que "entre el 30 y el 35% de estudiantes que tenemos provienen de localidades por fuera de Rafaela".Ante una consulta Sánchez puntualizó que la actividad académica "arranca desde las 19, generalmente en los primeros años, y después a medida que van cursando, dependiendo de las comisiones y las materias, hay un horario un poco más temprano".Más adelante Duelli manifestó que "uno de los datos que me parece interesante destacar es que a nivel de carreras de ingeniería tenemos tres: Electromecánica, Civil e Industrial."Si miran el último informe del ICEDEL, la segunda carrera más elegida es ingeniería industrial, nosotros hace 20 años que la tenemos incorporada como oferta educativa y tenemos más de cincuenta inscriptos por año."Lo otro que podría llegar a ser interesante como noticia es que estas jornadas están dándose durante el mes de junio, en julio hacemos la inscripción para el curso de ingreso, para comenzar en agosto, o sea que está antes de la inscripción para que la gente pueda sacarse las dudas".Marcelo Sánchez agregó que "es una oportunidad muy interesante para los chicos ya que no sólo tendrán el contacto con la Universidad, sino también invitamos a alumnos y egresados con quienes los aspirantes podrán conversar, y podrán conocer la experiencia".