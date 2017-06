Accidentes de tránsito sin lesionados de gravedad

Ante la sede de la Comisaría Nº 15 radicó exposición un hombre de 31 años, dando cuenta que momentos en que se desplazaba en motocicleta marca Guerrero modelo Trip, por avenida Podio, ante de llegar a calle Chacabuco colisiona con un can, sufriendo lesiones de carácter leves en su humanidad.

Por otro lado, se radicó una denuncia en la sede de la Comisaría Nº 13, donde un hombre de 24 años, dando cuenta que momentos en que circulaba en su motocicleta marca Honda, modelo Wave junto a un amigo, por Avenida Italia, al llegar a calle C. Gardel se le cruza un peatón, sufriendo ambos lesiones de carácter leves.

En tanto, personal de la Comisaría Nº 1, tomó cuenta de un accidente de tránsito ocurrido en calle Uruguay. Allí una femenina de 27 años que ingresaba al garaje de su morada, al realizar la maniobra no se percata que hacia paso una motocicleta marca Honda, modelo Biz al mando de una persona de 27 años, la cual producto de la colisión impacta contra una camioneta marca Volkswagen modelo Saveiro, propiedad de un hombre de 50 años. A raíz de dicho suceso la persona que se trasladaba en el birrodado de menor porte sufrió lesiones de carácter leves.



EN HUMBERTO

Personal de la Comisaría Nº 7 de la localidad de Humberto tomó cuenta de un accidente de tránsito ocurrido en Ruta Provincial Nº 13 kilómetro 201. Formó parte del mismo una camioneta marca Ford, modelo 4x4 conducida por un hombre de 52 años, quien iba acompañado de cuatro hombres de 18, 24, 27 y 48 (afincado en las Rosas) años, la parte restante una camioneta marca Toyota modelo Hilux al mando de un ciudadano de 37 años, quien iba acompañado de un hombre de 52 años, todos oriundos de Montes de Oca. Producto del mismo sufrieron lesiones de carácter leves



CONTROL VEHICULAR

En la jornada de ayer se llevó a cabo Operativo de Control Vehicular en conjunto con personal de tránsito de la comuna de la localidad de San Vicente, donde del mismo se produjo la identificación de 20 personas y 19 vehículos, en tanto Inspectores de Tránsito procedieron al secuestro de un ciclomotor. Dicho operativo se desarrolló con normalidad. Intervino personal policial Comisaría 5º.