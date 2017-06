Las bayas rojas, una opción para el jardín

Ahora que comenzaron los fríos, podemos decir que las bayas rojas que tanto nos gustan cuando comienzan a colgar desde sus ramas, están más consolidadas y de mejor color gracias justamente a lo que les comenté al principio: las bajas temperaturas. ¿De qué se trata este arbolito con bolitas rojas? Paso a contarles.CRATAEGUSEs una familia de árboles y arbustos frecuentemente espinosos con hojas alternas, lobuladas o dentadas, flores de cinco pétalos en corimbos blancos o rosados y frutos en pomo que durante el verano y el otoño adquieren un precioso color rojo.Cuidados básicos: crecen bien en exposiciones soleadas, aunque pueden soportar la sombra moderadamente sin mucha dificultad. Son bastante resistentes a los fríos invernales. Cuando el terreno es muy arenoso, los riesgos serán abundantes y se reducirán ligeramente si el suelo tiene una alta proporción de arcilla. Durante el otoño pueden darse ligeras podas para mejorar la forma y eliminar ramas viejas o secas.Suelo y trasplante: crecen bien en todo tipo de suelo, incluso en los ligeramente calcáreos. Las estaciones para realizar las plantaciones más favorables son el otoño y el invierno.Abonado: antes de la plantación conviene aportar a la base del pozo una buena proporción de abono orgánico de origen vacuno o de caballo. A la salida de la estación fría y antes de que las yemas florales hagan su aparición es interesante aportar al terreno un abono mineral rico en microelementos.Situación: son muy útiles para realizar setos vivos pues lo denso de su follaje y lo agudo de sus espinas impiden el paso a personas o animales. También se los usa como ejemplares únicos dentro de macizos o en forma aislada en aquellos lugares donde se quiera dar una gota de color en los meses de otoño.Plagas y enfermedades: es muy propenso a los atasques de cochinillas, pulgones y enfermedades de tipo fúngico. Pero en todos los casos se lo combate muy bien con fumigaciones con el producto adecuado. También suele ser atacado por las hormigas en los brotes tiernos.COTONEASTERSon arbustos de altura variada que a veces toman forma de árbol, otras veces con ramas rastrera hasta el suelo o con ramas colgantes. Sus hojas son sencillas, coriáceas, enteras, brillantes en la cara superior y cubiertas de pelusas en la inferior, caducas o persistentes. Sus flores son muy pequeñas insignificantes, blancas o rosadas. Sus frutos son similares a pequeñísimas manzanitas de color rojo o negro.Cuidados básicos: No exigen muchos cuidados para criarse lozanamente, florece con abundancia y produce un gran número de bayas. Es fundamental abonar en otoño con fertilizante orgánico. Los riegos no deben ser demasiados abundantes ya que no necesita alta humedad, sin embargo el terreno no debe quedar nunca demasiado seco puesto que también la sequía es nociva. Las podas son aconsejables para mantener la forma y dimensión. Sobre todo las especies de ramas colgantes son delicadas en el corte y prefieren desarrollarse libremente.Suelo y trasplante: crecen bien en exposiciones soleadas aunque también soportan las medias sombras. El suelo debe ser muy permeable, provisto del mejor drenaje que sea posible, de naturaleza ácida o calcárea pero siempre muy suelto. Las estaciones más favorables para realizar la plantación son, el otoño entero o al finalizar el invierno.Situación: como ejemplares aislados, en setos, entre rocas, para decorar muros, solo hay que elegir la variedad adecuada.Plagas y enfermedades: Al igual que la anterior es muy susceptible al ataque de cochinillas y pulgones. Tener mucho cuidado con las hormigas.Bueno espero les haya gustado el artículo y recuerden que estamos en la época de poda de todos estos arbustos. No dejen pasar este frío porque después los cortes son más difíciles para cicatrizar y con problemas de enfermedades.Suerte, si les agradan las plantas de bayas rojas... es momento de plantarlas.Buena semana y hasta el próximo jueves.