Cristóbal López a cargo de actos presidenciales

El Gobierno no le renovaría el contrato para trasmitir los actos presidenciales a la productora La Corte, propiedad de Cristóbal López, por la que iba a desembolsar 65 millones de pesos. La sucesión de embargos que recibieron las empresas del zar del juego, más los obvios incumplimientos del pliego de licitación, dejaron sin margen a la Casa Rosada para avanzar con una renovación que venía viento en popa.

El Gobierno definirá en los próximos días si Cristóbal López seguirá manejando las transmisiones de Presidencia. Ahora, para no quedar pegado al dueño de C5N, que mantiene un litigio con el Estado por una millonaria deuda impositiva, el Gobierno optó por dejar las transmisiones oficiales en manos del equipo de comunicación, que seguramente tercerizará los trabajos, según informó el diario Clarín.

La Corte es la productora que crearon los hermanos Pablo y Daniel Monzoncillo, creció con el kirchnerismo y desde 2009 se encargan de las transmisiones de Fútbol Para Todos. En 2015 López les compró la mayoría del paquete accionario de la empresa en US$ 15 millones y dejó su operación en su mano derecha Fabián de Souza, que acaba de recibir un embargo millonario por no pagar los aportes de los empleados de C5N, en una inconducta impositiva que Cristóbal López extiende a casi todas sus empresas, pese a lo cual el Gobierno igual se dispone a aceptar que ingrese en una moratoria multimillonaria.

Es en ese marco de acuerdos subterráneos, que el Gobierno parecía dispuesto a renovarle el contrato que en realidad habría vencido en junio de 2016. Aun así, el llamado a licitación recién se produjo en febrero de este año y esa demora agudizó la interna en la Rosada, donde un sector sostiene hace meses que hay que correr a La Corte. Pero algunas productoras del mercado se quejaron porque la licitación tuvo exigencias técnicas enormes que sólo podían ser cumplidas por La Corte, con el agravante de que ya habría contado con información sobre la convocatoria a la licitación. Lo que en el ambiente se conoce como una licitación a medida de un oferente, un clásico de los años del kirchnerismo.

Más allá de todos estos detalles que aquí se exponen, no es sencillo comprender que los actos del presidente Mauricio Macri sean transmitidos por una productora de Cristóbal López, uno de los mayores beneficiados durante la década corrupta del kirchnerismo, y además, evasor calificado, quien eludió el pago de 8.000 millones de pesos por no rendir cuentas con las retenciones del combustible de sus estaciones de servicios Oil. Y que también se supo, estaría por ingresar en una moratoria de la AFIP para ese pago evadido, con lo cual quedaría al margen de tener que rendir cuentas en la justicia.