Valentino Rossi, en duda para Mugello

Valentino Rossi se recupera del accidente sufrido el pasado jueves, ocasionado mientras entrenaba en una pista de motocross. Sin haberse constatado fractura alguna, 'Il Dottore' sufrió diversos traumas en la zona abdominal, torácica y en la cabeza. Como consecuencia, está en duda su participación en Mugello, sede de la sexta fecha del Mundial de MotoGP, a disputarse este fin de semana. “Tengo severos dolores en el abdomen y el pecho”, reconoció Rossi en un comunicado oficial del equipo Yamaha.De igual manera, manifestó que “afortunadamente estoy mejorando día a día, y esto me permite ser positivo de cara a mi participación en el Gran Premio”. La evolución requiere el mayor reposo posible, por lo que el múltiple campeón del mundo no presenciará la conferencia de prensa previa al evento, a realizarse mañana, tal como estaba programado. Justamente, en poco menos de 24 horas será revisado por el cuerpo médico de la categoría, que finalmente determinará si podrá ser de la partida en la competencia que haría las veces de local.“Haré todo lo posible para correr, mi deseo de ser parte del GP de Italia es muy fuerte, y estoy trabajando para ello. No será fácil, pero aún cuento con algunos días para seguir evolucionando”, aseveró Rossi. Tras perder la punta del torneo en la pasada competencia de Le Mans, el italiano querrá recuperar terreno, y que mejor que hacerlo ante su público.