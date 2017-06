Pedido desesperado de un padre

ROSARIO, 1 (NA). - El hombre que hirió de un balazo a su hijo de 21 años para evitar que agrediera al resto de la familia mientras exigía dinero para drogarse en su casa de Rosario, lanzó un desesperado pedido para que ayuden al joven y a otros adictos a los estupefacientes. Dos semanas atrás, el hombre, llamado Pablo y que trabaja como mecánico, tuvo que efectuarle un disparo en una pierna con una escopeta cuando sacudía la puerta de su casa del barrio Belgrano en búsqueda de dinero para la droga."Llamé dos veces al 911 para pedirles un móvil. La tercera llamada fue para comunicarles que había tenido que pegarle un tiro a mi propio hijo para evitar un mal mayor", contó el hombre. Pablo, acompañado de su abogado, sostuvo que su hijo cayó en la droga tres años atrás, no estudia ni trabaja, y no sabe si lo puede recuperar."Es un adicto que a esta altura yo ya no sé si podremos recuperar. Pero decidí no quedarme de brazos cruzados y luchar por él y por miles más. En especial para que muchos más no caigan en este flagelo", sostuvo en diálogo con el diario La Capital.El hombre sostiene que hay una falencia a nivel estatal en la lucha contra las adicciones. "Es tremendo, nadie habla de esto, pero es impresionante, se está llevando puesto a nuestros hijos y nadie hace nada. Nadie se ocupa con seriedad del tema, con un abordaje integral, preventivo y en especial de recuperación del adicto", indicó.