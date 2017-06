Buen debut de Los Pumitas

El seleccionado argentino M20 pasó a un duro rival como Georgia en el debut en el Mundial Juvenil, y ahora ya piensan en Francia, el rival del próximo domingo. Fue victoria por 37-26, en Tbilisi. Con este resultado y el empate 23-23 entre Francia y Sudáfrica, Argentina es puntero con 5 unidades, contra 2 de galos y sudafricanos, y 0 del local.La etapa inicial fue complicada, porque nunca pudieron imponer la superioridad entre los forwards, y hubo varios penales en contra. Encima Bautista Delguy, una de las figuras del equipo, salió a los dos minutos por un golpe. Así y todo fueron marcando diferencias por la efectividad para llegar a los tries. Primero fue Marcos Kremer, y luego apoyaron Santiago Ruiz -tras un scrum- y José Luis González -con maul-.Aprasidze se lució para Georgia y aprovechó todos los penales posibles para patear a los palos, incluso desde mitad de cancha. Los Pumitas se fueron al descanso arriba por 17-12.En el complemento, Albornoz fue el que acertó a los palos y aumentó la ventaja. Pero recién a los 20 encontraron el camino para empezar a liquidar la historia. Y fue a través de Sauze, el medio. Primero hizo un try él y después habilitó a Stávile, asegurando un triunfo con bonus ofensivo.Los Pumitas tuvieron un buen primer paso. Se viene Francia el domingo, desde las 6. Los galos tenían todo para ganarle a Sudáfrica y le empataron en el último minuto. Habrá que esperar si el rafaelino Mayco Vivas tiene la posibilidad de tener acción en el venidero partido.SINTESIS1-Santiago Pulella, 2-Jose Luis González, 3-Alejandro Luna, 4-Franco Molina, 5-Lucas Paulos, 6-Bautista Stávile, 7-Marcos Kremer, 8-Santiago Ruiz, 9-Matías Sauze, 10-Tomás Albornoz, 11-Luciano González, 12-Teo Castiglioni, 13-Facundo Ferrario, 14-Tomás Malanos (c), 15-Bautista Delguy.Ingresaron: Santiago Carreras, Leonel Oviedo, Rodrigo Martínez, Jeremías Tarter, Nahuel Milán, Juan Molina, Gonzalo García y Juan Bautista Daireaux.1-Guram Gogichashvili, 2-Levan Papidze, 3-Lasha Tabidze, 4-Beka Saghinadze, 5-Koba Jimsheleishvili, 6- Giorgi Nutsubidze, 7- Ilia Spanderashvili, 8- Arsen Machaladze, 9-Gela Aprasidze, 10- Tedo Abzhandadze, 11- Davit Meskhi, 12- Giorgi Tsiklauri, 13- Bezhan Gavashelishvili, 14-Lado Mminoshvili, 15- Mirian Modebadze.Ingresaron: Giorgi Kveseladze, Guram Papidze, Tcheishvili, Tornike Jalagonia, Giorgi Gogoladze, Tengiz Zamtaradze, Lasha Jaiani y Luka Dvalishvili.Puntos en el primer tiempo: 3´ Penal Aprasidze (G); 6´ Try Kremer (A); 13´ Try José Luis González (A); 16´ Penal Aprasidze (G); 26´ Try Ruiz, conv. por Albornoz (A); 33´ y 36´ Penales Aprasidze (G). Resultado parcial: Georgia 12-17 Argentina.Puntos en el segundo tiempo: 4´ y 8´ Penales Albornoz (A); 21´ Try Sauze, conv. por Daireaux (A); 25´ Try Kveseladze, conv. por Aprasidze (G); 27´ Try Stávile, conv. por Daieraux (A); 32´ Try Tcheishvili, conv. por Gogoladze (G).DEMAS RESULTADOSInglaterra 74 - Samoa 17 y Australia 24 - Gales 17.Nueva Zelanda 42 - Escocia 20 e Italia 22 - Irlanda 21.