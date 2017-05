Contigiani destacó los resultados del Plan Industrial Santafesino

Para el ministro de la Producción de la Provincia, Luis Contigiani, en su primer año de implementación el Plan Industrial Santafesino "funcionó muy bien" y permitió financiar con las tasas más bajas del mercado a decenas de empresas, amortiguando los efectos de la recesión económica al menos en Santa Fe. En este marco, si la herramienta refleja un balance altamente positivo la decisión es volver a utilizarla, quizás con algunas mejoras, en este 2017. Por eso el funcionario eligió Rafaela para relanzar el plan: ayer llegó junto al secretario de Industrias, Emiliano Pietropaolo, al Centro Comercial e Industrial (CCIRR) donde explicaron ante medio centenar de industriales los principales ejes de esta propuesta. Sin duda que la estrella de esta iniciativa es la línea de créditos a tasas subsidiadas que permite a las empresas invertir en equipamiento y capital de trabajo.El titular del CCIRR, Andrés Ferrero, fue el anfitrión de este encuentro al que también asistió el jefe del Gabinete municipal, Eduardo López, el diputado provincial, Omar Martínez y el senador provincial, Alcides Calvo, y dirigentes de distintas cámaras de la gremial empresaria."Esta reunión tiene por objetivo presentarles los lineamientos generales de lo que va a ser la nueva estrategia industrial en el marco de nuestra política para el sector que lanzamos en Las Parejas en febrero el año pasado. La presentación final de este programa será a fin de mes, con la presencia del Gobernador (Miguel Lifschitz), pero queríamos darle la primicia a Rafaela para que sepan cuáles son los ejes. Además, queremos que nos sugieran ideas también para seguir mejorando la propuesta", explicó inicialmente Contigiani. "Estamos satisfechos de haber desarrollado esta política industrial junto con ustedes. En Las Parejas presentamos 15 programas que componen el plan industrial de Santa Fe y tuvo buenos resultados", subrayó el titular de la cartera productiva. "Queremos ayudar a las Pymes que resuelvan los costos de producción y queremos acercar la inclusión financiera para las Pymes, ya que muchas no podían acceder. Este será un nuevo eje estratégico. Nos dio resultado en forma contracíclica", destacó.Previamente, en diálogo con la prensa Contigiani -a quien se menciona como candidato a diputado nacional por el Frente Progresista en las elecciones legislativas de este año- se mostró "satisfecho con lo que se ha hecho hasta ahora con plan industrial, porque hemos podido monetizar en créditos 500 millones de pesos que beneficiaron a más de 400 Pymes industriales de la provincia que tienen un promedio de entre 15 y 20 empleados y se ha resuelto la inclusión financiera de estas mismas Pymes".Después, el ministro destacó que "política pública activa muy fuerte de compromiso con la producción y el trabajo en la Provincia trata que la macro economía nos impacte lo menos posible" para luego, en forma indirecta y casi con traje de candidato, enfatizar que "la economía argentina no va a dar buenos resultados si no tenemos mercado interno". "Creemos que la clave está en el mercado interno. La economía Argentina no va a dar buenos resultados si esto no actúa", agregó.También puso en favor "el sistema de asistencia a Pymes industriales en crisis, pues hemos monetizado 49 millones de pesos y hemos actuado en forma rápida en todos los sectores industriales en crisis". Según Contigiani, "hay tres variables que nos complican: el bajo nivel de ventas por la disminución del poder adquisitivo, pérdida de rentabilidad por aumento de costos de producción y fuerte impacto del aumento de las importaciones".En este escenario, admitió que "hay sectores de la industria que se está viendo golpeado". De todos modos, remarcó que "la agroindustria se encuentra en una situación mucho mejor, aún con la emergencia hídrica. Lo que tenemos que monitorear es la rentabilidad de los pequeños y medianos productores, de las cooperativas, porque la caída de los precios internacionales hacen que se acorten los márgenes a esos sectores productivos".Asimismo, consideró que "las industrias del calzado, del textil y del mueble sufren especialmente por el aumento abrupto de las importaciones" y en este punto lamentó que "las mismas ni siquiera cumplen la función de disciplinar precios internos" según lo había sugerido el Gobierno nacional al abrir el grifo importador.LECHERIA"La provincia está padeciendo una actitud cuestionable y hasta discriminatoria por parte del Gobierno Nacional. Esta es una postura de total injusticia frente a los tamberos, especialmente teniendo en cuenta que se realizaron compromisos de ayudar a ese sector. Nosotros vamos a seguir haciéndonos cargo de la provincia. Lo demás es puro relato del Gobierno nacional, puro marketing, pura puesta en escena. La realidad, el compromiso concreto hacia Santa Fe y la cuenca láctea no existe. Lo que está en crisis es la lechería, de lo que se desprenden los problemas de SanCor y otros conflictos estructurales", sostuvo Contigiani en lo que fue un cuestionamiento directo a la Nación y mientras en Sunchales se desarrollaba la asamblea de productores.