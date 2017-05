"La corrupción la paga toda nuestra sociedad"

La abogada María Gabriela Berta es nacida en Rafaela, graduada en Santa Fe, residiendo en la actualidad en Buenos Aires. Es entrenadora del Programa de Empresas para Empresas, el cual fue implementado en la Argentina por la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana y el Pacto Global de las Naciones Unidas. Días atrás estuvo en la Bolsa de Comercio de Santa Fe, donde mantuvo un encuentro con miembros del Programa de Responsabilidad Empresaria, a los que brindó herramientas conceptuales y metodológicas para promover la integridad entre empresas, sus socios y otros actores del sistema económico y, a la vez, fomentar el diálogo entre el sector público y el privado.Luego de esa actividad, la abogada oriunda de nuestra ciudad fue entrevistada por el periodista santafesino Mario Cáffaro, siendo publicada la misma en El Litoral y Mirador Provincial, siendo parte de su contenido el siguiente:Sobre casos resonantes de corrupción en el mundo respondió que "en general, el tipo más difundido de corrupción del cual se habla es entre un privado y lo público. No es el único tipo de corrupción que existe, ni el único tipo de corrupción que vale la pena combatir. También hay corrupción entre privados y dentro de empresas. Trabajo en forma voluntaria, no remunerativa, ad honorem en un programa de la Cámara de Comercio Argentino-Alemana que se llama Empresas para Empresas. Es un programa creado por empresas alemanas para combatir la corrupción y para promover uno de sus objetivos que es trabajar en el diálogo entre lo público y lo privado para prevenir y combatir la corrupción. Estamos convencidos de que si bien se enfoca la corrupción como algo que viene desde lo estatal, sabemos que tenemos que trabajar desde todos los ámbitos para combatirla y desde el sector privado podemos hacer mucho para prevenir".En cuanto a los costos que significa la corrupción para el Estado y las empresas, señaló "es un costo para todos nosotros;de alguna manera, porque la pagamos en sobreprecios de los productos que consumimos, en obras públicas que se sobrefacturan, en las que se hacen dos veces porque se las hace mal. El programa que me trajo a Santa Fe tiene que ver con programas instaurados en las empresas para prevenir la corrupción. Los han implementado para prevenir sobrecostos, así como multas y sanciones que deben enfrentar, en particular, las multinacionales. Esperamos que en el breve tiempo este tipo de regulaciones las tengamos en Argentina. Ya está en el Congreso para su discusión el proyecto de ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas por hechos de corrupción".Sobre las leyes para enfrentar la corrupción en las empresas sostuvo que "hoy en la Argentina el responsable está configurado por las personas físicas. A lo que se tiende, especialmente en legislaciones internacionales, es a instrumentar un régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica, lo que implica que la persona jurídica que se ha beneficiado por hechos de corrupción sea responsable y sea sancionada. Las sanciones son diferentes a una persona jurídica a una persona física porque pasan por multas, suspensiones de patente, pérdida de posibilidad de contratar con el Estado. Estos mecanismos se establecen para lograr un mayor compromiso de la empresa en prevenir y combatir la corrupción".Preguntada sobre si las empresas cuentan con departamentos de trabajo internos para este tema, respondió que "las personas que integramos este programa sabemos que surgió unos cuantos años atrás, cuando otros países empiezan a dictar estas normas que implementan la responsabilidad de las empresas por hechos de corrupción. Fueron distintas situaciones. Por un lado, las responsabilidades en las que incurrieron estas empresas y las altísimas multas que tuvieron que pagar. Están los casos de Siemens, de compañías farmacéuticas en Estados Unidos, en Suiza, de Volkswagen. Las firmas son responsables en lo penal, deben afrontar costos por multas y también sufren por la imagen. Ante esto, las empresas más grandes crean dentro de sus estructuras un departamento que se llama de “Ética y Cumplimiento” con personas que reportan directamente al directorio, porque hasta el mismo gerente general está controlado por el oficial de cumplimiento, encargado de instrumentar el programa de ética y cumplimiento. El programa parte de un código de conducta que es el compromiso de la dirigencia y de los propietarios o de la dirección de la empresa en cuanto a instaurar un programa de transparencia e integridad. La estructura es con un oficial de cumplimiento; capacitación y concientización dentro de la empresa; mapeo de riesgos de corrupción con análisis de la estructura de la empresa y del negocio; sistema interno de denuncias para darle posibilidad al empleado que detecte un posible hecho de corrupción interna o externa y tenga una vía confiable para comunicarlo al oficial de cumplimiento. Se requiere también un trabajo cercano con el área de recursos humanos para manejar estas situaciones. Dentro del Código de Etica, una garantía de protección hacia la persona que denuncia. Muchas veces se recurre a consultoras externas que se especializan en investigaciones internas y luego el sistema de aplicación de sanciones y de qué manera se resuelve internamente la situación. A nivel macro, de legislación, está la posibilidad de la empresa de hasta autodenunciarse para disminuir la sanción"."Hoy las negociaciones que está haciendo Odebrecht van en ese sentido: reconocer los hechos de corrupción en que estuvieron involucrados, pero procuran llegar a un acuerdo con las autoridades para que la empresa pueda seguir funcionando. Son empresas que dan trabajo a miles de personas", concluyó.