Martín Fierro 2017: ya están los nominados

BUENOS AIRES, 31 (NA). - La Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentinas (APTRA) anunció hoy las nominaciones a los premios Martín Fierro, donde "Educando a Nina", "Silencios de familia" y "El Marginal" figuran entre las ficciones más nominadas para la ceremonia que se realizará el domingo 18 de junio.El escenario elegido para la entrega de los premios será nuevamente el exclusivo hotel Hilton, ubicado en Puerto Madero, y la gala estará conducida por Mariana Fabbiani y Guido Kaczka, con transmisión por El Trece. A continuación parte de la lista de nominados:"El Marginal", Juan Minujín y Martina Gusmán (TV Pública)."Sí, sólo sí", Diego Albarenga y Johanna Francella (TV Pública)."Silencios de familia", Adrián Suar, Julieta Díaz y FlorenciaBertotti (El Trece)."Educando a Nina", Griselda Siciliani, Esteban Lamothe y elenco (Telefe)."La Leona", Pablo Echarri, Nancy Dupláa y elenco (Telefe)."Los ricos no piden permiso", Luciano Castro, Araceli González y elenco (El Trece)."Animales sueltos", Alejandro Fantino (América)."Intratables", Santiago Del Moro (América)."Periodismo para todos", Jorge Lanata (El Trece)."Bendita", Beto Casella (Canal 9)."Noti Campi", Martín 'Campi' Campilongo (Telefe)."Polémica en el Bar", Mariano Iúdica, Miguel Angel Rodríguez y Tristán (Telefe)."Carburando", Eduardo González Rouco (El Trece)."Fútbol para todos" (TV Pública)."Juegos Olímpicos Río 2016", Miguel Osovi y Gustavo Kuffner (TV Pública)."América Noticias Segunda Edición", Mónica Gutiérrez y Guillermo Andino (América)."Telefe Noticias a las 20", Rodolfo Barili y Cristina Pérez (Telefe)."Telenoche", María Laura Santillán y Santo Biasatti (El Trece)."Cocineros argentinos", Guillermo Calabrese y equipo (TV Pública)."La noche de Mirtha", Mirtha Legrand (El Trece)."MDQ para todo el mundo", Eugenio y Sebastián Weinbaum (El Trece)."Intrusos", Jorge Rial (América)."Morfi, todos a la mesa", Gerardo Rozín y Carina Zampini (Telefe)."El diario de Mariana", Mariana Fabbiani (El Trece).Diego Leuco, "El diario de Mariana" (El Trece).Diego Brancatelli, "Intratables" (América).Paulo Vilouta, "Intratables" (América)."Como anillo al dedo", Gimena Accardi y Nicolás Vázquez (El Trece)."Pasapalabra", Iván De Pineda (El Trece)."Susana Giménez", Susana Giménez (Telefe)."Dueños de la cocina", Marley (Telefe)."Pesadilla en la cocina", Christophe Kyrwonis (Telefe)."ShowMatch", Marcelo Tinelli (El Trece).Carina Zampini, "Morfi, todos a la mesa" (Telefe).Mariana Fabbiani, "El Diario de Mariana" (El Trece).Mirtha Legrand, "Almorzando con Mirtha Legrand" y "La Noche de Mirtha" (El Trece).Pamela David, "Desayuno Americano" (América).Susana Giménez, "Susana Giménez" (Telefe).Guido Kaczka, "A todo o nada", "Hacélo feliz", "Los 8 escalones" (El Trece).Iván De Pineda, "Pasapalabra" y "Resto del mundo" (El Trece).Leandro 'Chino' Leunis, "Escape perfecto", "BOOM!" y "Moisés, el adelanto" (Telefe).Marcelo Tinelli, "ShowMatch" (El Trece).Santiago Del Moro, "Intratables" (América).Adrián Suar, "Silencios de familia" (El Trece).Juan Minujín, "El Marginal" (TV Pública).Luis Machín, "Las palomas y las bombas" (TV Pública).Florencia Bertotti, "Silencios de familia" (El Trece).Julieta Díaz, "Silencios de familia" (El Trece).Martín Gusmán, "El Marginal" (TV Pública).Diego Ramos, "Educando a Nina" (Telefe).Esteban Lamothe, "Educando a Nina" (Telefe).Rafael Ferro, "Educando a Nina" (Telefe).Gabriel Corrado, "Por amarte así" (Telefe) .Juan Darthes, "Los ricos no piden permiso" (El Trece).Luciano Cáceres, "Los ricos no piden permiso" (El Trece).Pablo Echarri, "La Leona" (Telefe).Griselda Siciliani, "Educando a Nina" (Telefe).Jorgelina Aruzzi, "Educando a Nina" (Telefe).Julieta Zylberberg, "Loco por vos" (Telefe).Araceli González, "Los ricos no piden permiso" (El Trece).Julieta Cardinali, "Los ricos no piden permiso" (El Trece).Nancy Dupláa, "La Leona" (Telefe).Andrea Rincón, "La Leona" (Telefe).Brian Buley, "El Marginal" (TV Pública).Paula Cancio, "La Leona" (Telefe).