Unica oferta para obras en el sector Franza del Cooperativo

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En la mañana de la víspera, un salón del club de Bochas Belgrano sirvió como SUM para efectuar la apertura de ofertas de la licitación para concretar obras de infraestructura social y desarrollo social en el sector Franza del barrio Cooperativo.

El objetivo de la obra es mejorar la calidad de vida de los vecinos ejecutando desagües pluviales , alumbrado público, cordón cuneta, ripiado y forestación, además se construirá un playón deportivo y un Núcleo de inclusión y Desarrollo de Oportunidades - NIDO- para llevar a cabo actividades destinadas al desarrollo cultural y capacitación de oficios para la comunidad, el plazo de ejecución es de 12 meses. El presupuesto oficial es de $ 16.800.149,47, será financiada por el gobierno nacional ya que forma parte del plan nacional Santa Fe Hábitat, suscripto en el año anterior entre la Provincia y el Ministerio del Interior y Obras Públicas de la Nación.

La ceremonia fue presidida por Diego Leone, secretario de Hábitat , acompañado por Gonzalo Toselli, intendente local, el senador por nuestro Departamento, Alcides Calvo, el secretario de articulación territorial del Hábitat, Ramsés Medina, la diputada nacional Gisela Scaglia; el diputado provincial Omar Martínez, el coordinador del nodo Rafaela, Pablo Pinotti, el presidente del Concejo Municipal, Leandro Lamberti, autoridades municipales, concejales, integrantes de comisiones vecinales, autoridades del Club de Bochas Belgrano.



Trabajo en conjunto

Las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por Gonzalo Toselli quien puso de manifiesto su alegría por el momento que se compartía, y remarcó que "para nosotros este momento simboliza muchas cosas, ustedes sabrán que en este mismo día a pocos minutos comenzará una asamblea en nuestra ciudad , de la empresa cooperativa SanCor, para tomar decisiones importantes que tienen que ver con la vida de todos los sunchalenses, también de una amplia región y por qué no de todo el país.

"y en este contexto es donde el Estado, en sus distintos niveles de gobierno está dando un ejemplo del camino que hay que recorrer en conjunto, un caso muy claro de articulación entre los tres niveles de gobierno, el gobierno de la Nación que acuerda con el gobierno de la Provincia, entre ambas secretarías de Hábitat, y que nos facilita al gobierno local el desarrollo de un proyecto.

Enfatizó que el proyecto contempla " una intervención integral que tiene que ver con la obra pública, con los servicios, pero también con programas de inclusión, y nos parece también que este abordaje es un ejemplo: la intervención de distintos niveles del gobierno, pero también inclusión .

"Insisto en este momento particular de los sunchalenses, esto viene a darnos esperanzas, fortaleza para seguir adelante, es una inversión muy importante".

Finalmente agradeció a los gobiernos centrales y a todos los que colaboraron para que esto sea una realidad.

Alcides Calvo

Por su parte el senador Alcides Calvo señaló que " cuando uno viene a hacer una apertura de ofertas para la mejora habitacional, y máxime cuando se piensa en el tema social, va mucho más allá. En este aspecto creo que hay un trabajo combinado entre el gobierno Nacional, el gobierno Provincial y el Municipio, son las tres partes más importantes de una infraestructura administrativa y política, uno viene a responder a una invitación pero viene a compartir un buen momento en el que un aporte federal puede estar llegando a distintas urbes, donde un gobierno Provincial presente, tratando de diversificar, no solo en las grandes ciudades sino también en estas ciudades que son medianas, y en las que el crecimiento y desarrollo cuesta más que en las grandes ciudades.

Finalizó dejando sentada la alegría por el significado del acto desarrollado ayer.



Convocatoria a la participación

A su turno Diego Leone tras transmitir el saludo del Gobernador enfatizó que "para nosotros el Hábitat es uno de los ejes de gestión, para el gobierno de Santa Fe así lo tomamos y es allí donde nos toma trabajando en toda la Provincia con diversos proyectos, logramos romper un viejo paradigma, que antes solo se construían viviendas, hoy nosotros vemos de otra manera, debemos construir viviendas pero además debemos mejorar donde la gente vive.

Se refirió al barrio favorecido con la obra y puso de relieve que los vecinos necesitan la infraestructura que se les aportará.

También destacó los beneficios que aportará el NIDO.

Hizo un repaso de los seis proyectos incluidos en el Santa Fe Hábitat que trabajan junto a la secretaría homónima de Nación, y destacó que "hemos podido coordinar muy bien, como lo hicimos en Sunchales".

Más adelanta señaló que "para nosotros el norte está puesto en mejorar el hábitat, así que es ahí donde queremos seguir trabajando".

Con gratificación destacó la fuerte decisión política del Gobernador de duplicar el presupuesto 2017, con respecto al año anterior.

Reconoció también el trabajo de las cámaras legislativas santafesinas merced al cual se logró la ley de endeudamiento.

Valoró el trabajo coordinado y enfatizó "el trabajo que pretendemos tener con los vecinos del barrio" instándolos a acercarse y participar .

"Necesitamos que todos los vecinos se sumen al proyecto, que todas las instituciones como este club se sumen al trabajo".

Recordó que "cualquier obra pública es motor de la economía", y en cuanto a la mano de obra " deseamos que sea local, queremos que los albañiles de Sunchales trabajen en esta obra, como lo hacemos en cada lugar que ejecutamos viviendas".