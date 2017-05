Atletismo: presencias de rafaelinos en Mendoza

El fin de semana se disputó en Mendoza la 26ª edición de la Copa Nacional de Menores, uno de los tradicionales torneos para esta categoría (U18) y en la cual participaron atletas de nuestra ciudad.Si bien en esta oportunidad no hubo medallas, siempre queda el análisis de una valiosa experiencia para seguir capitalizando en el futuro. Quien pudo tener una importante satisfacción es Sabrina Rosa, representante del CEF 53, que obtuvo el cuarto puesto en salto triple y quedó cerca del podio, con su mejor marca de 10m48. También compitió en alto, siendo 12ª con 1m35.En cuanto a los marchistas, tanto Camila Real como Juan Campos no tuvieron una buena prueba y sufrieron la descalificación no pudiendo terminar la competencia.Por el lado de los atletas del CRAS, Valentín Perotti fue 13º en salto en alto con 1m70; Agustín Martínez 35º en salto en largo con 5m20; Valentín Menossi 14º en lanzamiento de martillo con 37m19 y no lanzó en disco por una molestia física. Alexia Cabrera fue 10ª en marcha 5.000 metros con 34m07s. Cabe mencionar que Menossi y Perotti son categoría U16.