Cantard encabezará lista de Cambiemos

El gobierno nacional decidió que Mario Barletta no sea candidato a diputado nacional por Cambiemos y, por medio de un "dedazo" designó para ese lugar a otro santafesino: Albor Cantard, actual secretario de Políticas Universitarias y ex rector de la UNL.El gran ganador de esta modificación tan sorpresiva como polémica hacia el interior de Cambiemos es el intendente santafesino José Corral, quien ya venía sospechando la posibilidad de que desde Balcarce 50 le bajaran el pulgar a Barletta, cuyo mandato expira en diciembre.Como para completar el esquema santafesino, que le trae dolores de cabeza al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y al propio presidente de la Nación, Mauricio Macri lo llamó al rosarino Jorge Boasso para que desista de presentarse con una lista propia en las primarias del oficialismo.Detrás de Cantard se encolumnaría el macrista Luciano Laspina -con rol clave actualmente en la Cámara baja-, Lucila Lehmann por la Coalición Cívica y con respaldo de Lilita Carrió. En el cuarto lugar la diputada provincial, Gisela Scaglia, y en el quinto la representante del PDP esperancino, Ana Copes, quien tiene mandato hasta el 10 de diciembre.EN RAFAELAEstá claro que el concejal macrista Raúl Lalo Bonino buscará renovar su banca en el Concejo Municipal tras su primer mandato que vence en diciembre. Y después de tantas reuniones en la quinta de un empresario entre representantes de varios partidos en el marco de Cambiemos, ayer cobró fuerza que el joven radical Leonardo Viotti -actualmente funcionario del gobierno provincial- sería el segundo en la lista. "No lo confirmes, pero es una posibilidad", advirtió una fuente que participó en todas las reuniones.Mientras tanto, la candidatura del radical José Rolando, perdió fuerza en los últimos días aunque en política no está dicha la última palabra.