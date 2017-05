Del Potro se quedó con el duelo nacional

PARIS, 31 (AFP-NA). - Cinco años después de su último partido en Roland Garros, el tandilense Juan Martín Del Potro le ganó a Guido Pella el duelo entre héroes de la Davis lograda por Argentina en 2016, este martes en la primera ronda, en la que fue eliminado el bonaerense Carlos Berlocq y donde el rosarino Renzo Olivo quedó a un paso de dar el golpe ante el local Jo Wilfried Tsonga.La Torre de Tandil venció por 6-2, 6-1 y 6-4. Ahora jugará en segunda ronda con el ganador del duelo entre el español Nicolás Almagro y el chipriota Marcos Baghdatis. "Guido es un amigo, tenemos una gran relación, junto ganamos la Davis hace unos meses, me hubiera gustado jugar con otro", dijo Del Potro en rueda de prensa."Corrí como un animal durante tres partidos para superar la clasificación. Luego tuve una mala suerte tremenda en el sorteo. Que te toque Juan Martín es mala suerte", señaló Pella al respecto. Delpo, que llegaba a París con unas molestias en la espalda que hicieron poner en duda su participación, no pareció afectado por los dolores y protagonizó un partido de sentido único en la pista 6 de Roland Garros."En Lyon (torneo precedente) bajé un poco la intensidad. Ya estaba pensando en Roland Garros, físicamente no me sobra nada, así que intento cuidarme al máximo", señaló. El 29º favorito, que regresó a París tras cinco años sin participar en el Grand Slam francés debido a su calvario de lesiones, impuso la potencia de sus golpes ganadores, sobre todo con la derecha, ante un Pella incapaz de ofrecer resistencia.Tras 1 hora y 49 minutos, aprovechó su primera bola de partido y cerró el duelo con un fenomenal servicio. Entonces se fundió en un abrazo en la red con Pella. Más tarde Carlos Berlocq, de 34 años, perdió sin atenuantes ante el ucraniano Alexandr Dolgopolov, en dos horas y 10 minutos, por 7-5, 6-3 y 6-4.En tanto, el rosarino Renzo Olivo tenía la victoria en la palma de la mano ante el francés Jo-Wilfried Tsonga cuando el partido de primera ronda de Roland Garros fue postergado al miércoles por la falta de luz, con el marcador 7- 5, 6-4, 6-7 (6/8) y 5-4 para el tenista albiceleste. Tras ganar los dos primeros sets, el argentino estuvo a dos puntos de la victoria en el tercer parcial, con 6-6 en el tie- break, pero el francés, número 11 del ránking, reaccionó y se llevó la tercera manga. En el cuarto set, el francés rompió el servicio de Olivo cuando este servía para ganar el partido (5-3) y Tsonga comenzará sacando el miércoles para igualar la historia.De lo contrario, la victoria será para Olivo, que juega por primera vez en Roland Garros y que había perdido en primera ronda en sus últimos cuatro torneos de preparación en polvo de ladrillo.Por otra parte, convertido en un verdadero matagigantes, el español Fernando Verdasco eliminó este martes en primera ronda de Roland Garros al alemán Alexander Zverev, que a sus 20 años es considerado el gran prodigio del tenis mundial. Verdasco (37º ATP), de 33 años, ganó en cuatro sets; 6-4, 3- 6, 6-4 y 6-2, en 2 horas y 53 minutos.