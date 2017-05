La 10ª empieza en Clucellas

Con un adelanto, este miércoles se pondrá en marcha la 10ª fecha del Torneo Apertura de Primera A liguista. En Plaza Clucellas, Florida abrirá la jornada cuando reciba la visita de Sportivo Norte a partir de las 22 -20:30 las Reservas-. La “Flora”, que el domingo a las 15:30 estará disputando el partido de vuelta de la segunda fase de la Copa Santa Fe como local ante Libertad de Villa Trinidad -ganó el partido de ida como visitante 1 a 0- tiene 11 puntos en el certamen, viene de empatar 3 a 3 ante Atlético en el autódromo y ha quedado muy lejos del puntero Ben Hur (25), con lo cual tratará de sumar para terminar lo más arriba posible. En tanto, Sportivo, luego de un buen inicio, acumuló 3 empates consecutivos y en su última presentación perdió el invicto, al caer en su estadio 3 a 1 ante el escolta Unión. Los de Barranquitas están cuartos con 16 puntos y también han quedado lejos de la BH, con lo cual tratará de cerrar este primer campeonato de la mejor manera.El otro adelanto de la jornada se disputará mañana en Sunchales, cuando Unión reciba la visita de Peñarol a partir de las 21:30. El resto de la jornada se disputará el domingo con esta grilla de partidos: Atlético vs. Ben Hur; Brown vs. Ramona; Ferro vs. Libertad; 9 de Julio vs. La Hidráulica y Quilmes vs. Humberto.Ben Hur 25 puntos; Unión 22; 9 de Julio 21; Sportivo 16: Peñarol 13; Libertad 12; Florida 11; Quilmes y Atlético 10; Brown 9; La Hidráulica 7; Ferro 6; Ramona 5; Humberto 3.