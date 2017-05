SanCor define aspectos de su reestructuración

Hoy desde las 8:30 los consejeros de SanCor Cooperativas Unidas Limitada desarrollarán la Asamblea Extraordinaria en la sede de Richieri 15, en Sunchales, con una expectativa especial por la situación por la que atraviesa la láctea. En el temario a abordar se destaca lo relacionado al “Plan SanCor”, que incluye los acuerdos con el gobierno y el gremio de ATILRA para destrabar la situación de ahogo económico y financiero existente.Según se pudo saber se analizará el Fideicomiso Financiero, aprobado por el Consejo de Administración el pasado 28 de marzo, y se ratificarían las resoluciones recientemente adoptadas por parte de los diferentes actores de la cooperativa. Las principales dudas se refieren al futuro de algunas plantas, algunas de ellas con actividad prácticamente nula en la actualidad.El orden del día tiene los siguientes puntos:1°) Comisión de Poderes (Artículos 2º y 3º del Reglamento Interno);2°) Designación de dos asambleístas para que aprueben y firmen el acta de la Asamblea, juntamente con los señores Presidente y Secretario (Artículo 38 del Estatuto Social);3°) Ratificación del “Plan SanCor” y del Fideicomiso Financiero de Administración;4°) Ratificación de las resoluciones adoptadas por el Consejo de Administración y de los documentos suscriptos por el Presidente, Secretario, Tesorero y/o los apoderados de SanCor Cooperativas Unidas Limitada, desde el 28 de marzo de 2017 en el marco de las acciones previstas en el Plan SanCor; y5º) Delegación en el Consejo de Administración y/o apoderados de SanCor Cooperativas Unidas Limitada para que negocien las condiciones, contrataciones, cláusulas contractuales, términos y condiciones y demás documentación para implementar el Plan SanCor, el Fideicomiso Financiero de Administración y suscribir los documentos necesarios que corresponda a ese efecto.¿VENTA?Más allá de las decenas de versiones periodísticas, poco se habla de la posibilidad de venta de la compañía o su asociación con alguna multinacional. SanCor es una cooperativa y como tal sus activos no pueden disponerse con facilidad. De cualquier manera nadie niega que es una posibilidad en virtud de las dificultades que experimentó la empresa en los últimos 10 años.Por lo pronto resulta fundamental que la asamblea apruebe el acuerdo en su totalidad y el Gobierno Nacional, que ya habría enviado $ 200 millones de un nuevo “salvataje”, libere los restantes $ 250 millones del acuerdo. También se está analizando la venta del 10% de frescos a Vicentín por $ 250 millones y se espera cobrar algo de la deuda que mantiene Venezuela (alcanzaría los U$S 37 millones). De esta manera se buscará levantar las garantías para conseguir préstamos.La intención es juntar $ 1.300 millones para en 6 meses hacer atractiva la firma, ya sea para una sociedad o para atraer inversores. Por otra parte se firmaron acuerdos de confidencialidad con 3 empresas para analizar asociarse. Este plan necesitará de un millón y medio de litros por día, por lo que piensan acortar los pagos a los tamberos para lograrlo.Urge iniciar la reconversión de la cooperativa, un proceso doloroso, de decisiones fuertes, que podría llevar meses.¿QUE PASARA CONCADA PLANTA?Dentro de la “reestructuración” está en juego la continuidad productiva de distintas plantas de la empresa, es decir, de cientos de puestos laborales. Se analiza poner en venta parte de la infraestructura que no se utiliza de las plantas de Ceres, Centeno, Moldes, Charlone, San Justo y Brikman, además de otros activos. Por ahora se lograron reducir costos laborales en alrededor del 35%, ya sea por pago de horas extras o retiros voluntarios.Respecto de la posibilidad de vender (¿a La Tarantela?) la unidad de Centeno aseguran que no puede darse hasta dentro de seis meses, teniendo en cuenta el proceso legal y técnico que se necesita. Sobre la chance de convertirla en cooperativa de trabajadores, dependerá de lo que articulen o agilicen desde el Estado provincial y nacional.En Gálvez han cobrado parte de los salarios atrasados, pero poco se sabe sobre el futuro. Con 290 trabajadores, es una de las plantas más actualizada desde lo tecnológico.Del lado cordobés la incertidumbre no es menos. En Brinkmann su intendente, Tévez, reconoció en declaraciones periodísticas que la planta podría cerrarse, en Morteros no hay ningún tipo de certezas y en Coronel Moldes se rumorea que una cooperativa de trabajadores quiere comprar las instalaciones. Sobre todo esto, y más, se espera que se expidan los consejeros en la Asamblea de hoy.