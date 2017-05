¿Ustedes sabían que de una persona fallecida se pueden extraer hasta 9 órganos para salvar otra vida? Hasta una persona viva puede dar 5 órganos. Esta misma introducción podría haber generado mucho dolor o hasta quizá alguna palabra relacionada con “impresión”, si es que vale el término. Pero hablar de donación de órganos, hoy, es otra cosa. Es un tema avanzado, instalado. Falta, todavía hay que seguir trabajando, pero sin lugar a dudas que hemos avanzado.

Hoy se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Donación de Organos y Tejidos, una fecha que se propuso por el nacimiento del hijo de la primera paciente que dio a luz después de haber recibido un trasplante hepático en un hospital público, lo que representa la posibilidad de vivir y dar vida después de un trasplante.

Y que mejor que esta fecha para volver a generar conciencia sobre el valor de la donación y para reflexionar sobre su importancia. Cada trasplante que se realiza en el país es posible gracias a la participación de la sociedad, representada en el acto de donar; a la intervención de los establecimientos hospitalarios, y a los organismos provinciales pertenecientes al sistema sanitario argentino.

En Rafaela, son palabra mayor sobre el tema René Soural y Osvaldo Minighini, entre otras personas que siempre están pendientes de lo que pase. Pero el tesorero y el presidente de la Asociación Honrar la Vida, un espacio que creció mucho en la ciudad, llevan adelante numerosos trabajos para que la gente se acerque. “La gente por lo menos ahora escucha, hace preguntas… tienen dudas, obviamente, pero ya está mucho más permeable. Siempre remarcamos que hay que ponerse siempre en la vereda de enfrente, porque mientras no nos toque, no lo entendemos. Pero cuando necesitamos un órgano salimos a pedirlo. Nunca vamos a equiparar las listas, porque los que están en espera cada vez son más, pero al menos podemos concientizar a que sean donantes, siempre remarcando lo que pasaría si estuvieran en la vereda de enfrente”, dijo en primera instancia el presidente de la Asociación.

Soural comenzó a movilizarse en el año 1999 y Minighini, tres años más tarde, cuando le tocó pasar por el dolor más terrible que azota a un ser humano: la pérdida de un hijo. “Mi nena tenía 6 años cuando falleció. Donamos todos sus órganos y 5 personas pudieron vivir gracias a ella. Yo siempre lo cuento en las charlas, porque es algo que ayuda a concientizar”, dijo con lágrimas en los ojos.

Hoy, hay 55 rafaelinos en lista de espera para recibir un trasplante (en el país hay 11.098 personas) y en una inmensa lista de estadísticas que lleva adelante la gente de Honrar la Vida a nivel local y también nacional, uno se encuentra con que el centro del país está más enfocado a lo que es la donación de órganos. Cuando uno toma la planilla y se va al norte del país o al sur, ve que por ejemplo en Jujuy hay 38 personas cada medio millón que donan sus órganos. O en Catamarca, que es la provincia menos comprensiva, donde 12 personas donan cada medio millón de habitantes. Lo mismo en Tierra del Fuego, donde hay solamente 14.

En tanto, provincias como Buenos Aires (2.051 donantes c/medio millón), o la misma Santa Fe (471), o Córdoba (535), el mensaje parece llegar mucho más.

“Nosotros comenzamos a trabajar con Control Público y el año pasado hicimos 1.280 actas de personas donantes. En lo que va de este 2017, a mediados de mayo, hicimos 428 actas, lo que marca que venimos muy bien porque todavía no hemos llegado ni a mitad de año. Eso es producto de las charlas que damos a los que van a sacar el carnet de conducir, entregamos folletos para que puedan interiorizarse más. En la ciudad venimos muy bien, y mucho de esto tiene que ver la prensa con la difusión de lo que hacemos. Estamos trabajando con la sangre y eso nos hace avanzar mucho”, dijo Minighini.

En tanto, Soural se refirió al contexto en el cuál trabajan hoy y la recepción que tienen en los distintos lugares de la ciudad y la zona: “hoy sabemos de mucha gente trasplantada. Hace 15 años atrás no era así, la gente tenía muchas dudas y las familias hoy lo toman diferente. Primero está la familia que tiene algún imprevisto, como accidentes y demás. Y hemos notado que la familia acompaña desde el otro lado también, sobre todo a la persona que va a ser trasplantada. Se habla mucho más del tema y creo que un empuje muy grande pasa por los casos conocidos, como el de Sandra Mihanovich, que impulsó un caso de una sobrina, y la gente ve que alguien famosa lleva adelante esto, y la gente reflexiona”, expresó.