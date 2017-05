"Para mí, la música es una manera de mejorar la vida de las personas"

El próximo viernes a las 21:30, el dúo compuesto por el brasilero Fabio Cadore y el argentino Hernán Jacinto, presenta su música en el Teatro Lasserre, dando continuidad al destacado Ciclo de Música Popular, de la Asociación Cultural Otras Voces.Hernán Jacinto es un calificado pianista argentino que trabajó con artistas como Pedro Aznar, Luis Salinas, Luis Alberto Spinetta y Hugo Fattoruso entre otros. Fabio Cadore es guitarrista, cantante y compositor paulistano. En sus diez años de carrera acumula varias giras y las publicaciones de sus tres discos de autor en Brasil, Argentina, Japón y Corea del Sur.En diálogo con LA OPINION, Cadone nos cuenta acerca de su camino en el mundo de la música y del encuentro que dio nacimiento a este maravilloso dúo:-Mi primer contacto con una guitarra acústica fue a los 6 años de edad. No soy de familia de músicos y aprendí por curioso, solo, hasta los 12 años, cuando empecé a tomar clases de guitarra clásica en un importante conservatorio de São Paulo, ciudad donde nací y donde vivo hasta hoy, en Brasil.-Después de 5 años en el universo de la música clásica, fui a la universidad de música y a partir de los 18 años de edad comencé a tocar en eventos y boliches. A los 22, comencé a hacer recitales con mis propios temas, y presenté mi primer álbum autoral a los 24 años de edad.-Maestros acá en Brasil fueron varios, pero destaco al grande guitarrista y compositor Toninho Horta, del movimiento “Clube da Esquina”, así como el sambista paulistano Eduardo Gudin, y el importante teórico húngaro radicado en Brasil, Ian Guest. Referencias son todos los grandes de la música brasileña pasando por Tom Jobim, Egbert Gismonti, Hemeto Pascoal, Edu Lobo, Djavan, Chico Buarque, Noel Rosa, Cartola, Vinicius de Moraes, Heitor Villa Lobos… y los grandes de la música argentina, que aprendí a amar hace un par de años, como Spinetta, Carlos Aguirre, Fandermole, Fito Páez, Pedro Aznar y mucha cosa del Jazz norteamericano y europeo, el pop/rock inglés, y los ritmos incandescentes de Africa.ENCUENTROS-Vengo frecuentemente de Brasil a tocar mis proyectos solistas en Buenos Aires desde 2009. En muchas ocasiones Jacinto era parte de la banda… y en mi segundo disco autoral, Jacinto tocó todos los pianos y teclados… a partir de ahí empezó nuestra fuerte conexión musical.-Empezamos a componer juntos y tocar también en formato dúo… probando todo lo que dos instrumentos armónicos como la guitarra y piano pueden hacer en conjunto, junto a nuestras voces. Grabamos el disco “Acto 1” que fue presentado en la Usina del Arte en 2015, y firmamos contrato con la discográfica Twitin Records, de Tweety Gonzales. Después logramos una indicación a los premios Gardel de 2016, y ahora estamos finalizando nuestro nuevo álbum Acto 2, con invitados de lujo increíbles.-Además de nuestras composiciones, elegimos músicas de compositores que tienen que ver con nuestro universo musical. A veces buscamos temas no tan difundidos de artistas consagrados… así tenemos más espacio para criar caminos distintos en la interpretación.-Estamos siempre cerca de nuestros ídolos, que no necesariamente son personas famosas… son sí personas que admiramos… técnicos y productores.-La lucha por los derechos humanos. La búsqueda por la evolución de la sociedad, en cuerpo y espíritu.-Para mí, la música es la manera más sincera de comunicarse con el otro. Una manera bastante simbólica de mejorar la vida de las personas.EN RAFAELACadore y Jacinto presentarán su trabajo discográfico y adelantarán su disco “Acto 2”; que cuenta con invitados muy especiales como Fito Páez, Leny Andrade y Aca Seca Trío. En esta nueva producción incluyen obras propias y relecturas de canciones de Luis Alberto Spinetta, Noel Rosa, Carlos Aguirre, Raúl Carnota y Fito Páez.En la apertura del espectáculo se presentará el trío local Pocket Jazz integrado por María Belén Balari en saxos, Ana Clara Piovessano en flauta traversa y voz y Emanuel Stampanone en guitarras.Las entradas anticipadas se pueden adquirir en el Teatro Lasserre de 18 a 20 horas y las consultas podrán realizarse al teléfono 503124. También estarán a la venta en la Escuela de Música "22 de Noviembre" que funciona en el Sindicato de Músicos, la Escuela Municipal de Música Remo Pignoni, Casa Marcucci Música, Faber Libros, Jalito Tiempo de café y amigos y en la sede de la C.T.A. Castellanos de Tucumán y San Martín.Este evento cuenta con el auspicio de la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura y el Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe.