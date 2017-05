Acuerdan "simplificar" el comercio entre las Pymes

FOTO NA AUTORIDADES. Tarrío, de CAME, junto al embajador Danese y al ministro Cabrera.

BUENOS AIRES, 30 (NA). - Los gobiernos de la Argentina y el de Brasil se comprometieron ayer a "simplificar" el comercio entre pequeñas y medianas empresas de ambos países, con el fin de derribar la "Cordillera de los Andes burocrática" que perjudica el intercambio comercial. Así coincidieron funcionarios y empresarios de ambos países, que participaron en un seminario en la embajada del Brasil en Buenos Aires, con el objetivo de evaluar alternativas que permitan simplificar el comercio bilateral para las pymes.Con ese fin, el ministro de Producción, Francisco Cabrera, aseguró que la Argentina tiene "un compromiso profundo de integración" con el gigante sudamericano, que es su principal socio comercial. "Nuestra principal preocupación es el empleo privado formal y las pymes son las que están en mejores condiciones para generarlo", sostuvo el ministro. Cabrera resaltó que Brasil es "muy importante" para la Argentina, y por ello confió en que la crisis política que sufre el país vecino "no impacte en la economía" de ambas naciones.Para el ministro, resulta necesario "transformar al Mercosur en una plataforma comercial potente" que beneficie el sector privado, y consideró que empresarios pymes argentinos y brasileños "tienen que dialogar entre sí para lograr acuerdos productivos". "Se avanza cuando los verdaderos actores, que son las empresas, dialogan entre sí", destacó Cabrera, quien a la vez garantizó que el Gobierno "trabaja para simplificar el comercio con el Brasil, ayudando a las pymes para que crezca la integración bilateral".A su turno, el presidente del Servicio Brasileño para Pymes (SEBRAE) Guilherme Afif Domingos, consideró que la globalización "no llegó a las pymes, porque es una transacción de las grandes corporaciones". "Entonces, es necesario crear las condiciones necesarias para simplificar las barreras aduaneras entre la Argentina y Brasil, y así desterrar la Cordillera de los Andes burocrática que existe entre ambos países", señaló el dirigente. También dijo que "debemos crear una agenda enfocada en las pymes, ya que la alianza entre argentinos y brasileros será una guía para el Mercosur".Por su parte, el embajador del Brasil en la Argentina, Sergio Danese, subrayó que "estamos en el marco de una intensa profundización de la relación bilateral". Según el diplomático, las pymes "tienen un peso específico en nuestras economías. El desafío es convertir la energía de nuestras pequeñas y medianas empresas en la fuente de consolidación de nuestra relación bilateral"."Para ello, hay que desburocratizar la operatoria comercial para las pymes, simplificarla. Se deben buscar mecanismos que las hagan más competitivas y más dispuestas a participar del comercio exterior", enfatizó Danese. El embajador brasilero remarcó que la Argentina "es la primera experiencia internacional para las pymes brasileras y seguramente pasa lo mismo al revés".En tanto, el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) Fabián Tarrío, elogió al Gobierno argentino por "Atender y entender la problemática de las pymes". "Es absolutamente necesario que exista interacción entre lo público y lo privado, ya que en manos de las pymes está el futuro de la Nación".A su criterio, aún "faltan regulaciones que le permitan a las pymes ser más competitivas. Pero la decisión de los Gobiernos argentino y brasilero nos hace ser optimistas". Por último, el presidente de la Cámara de Comercio Argentino- Brasilera (CAMBRAS) Jorge Zabaleta, rescató la "decisión política de ambos países para avanzar en la simplificación del comercio bilateral para las pymes".