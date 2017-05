Odebrecht: Carrió pidió investigar a De Vido

BUENOS AIRES, 30 (NA). - La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, se presentó ayer por la mañana en una Fiscalía Federal para pedir que se comience a investigar si el exministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y uno de sus colaboradores más cercanos, Roberto Baratta, recibieron coimas por parte del Grupo Odebrecht para que esta empresa obtuviera ventajas en la asignación de obra pública.Así lo hizo Carrió ante la Fiscalía Federal 6, a cargo de Federico Delgado, a quien también le pidió que "se tomen las medidas necesarias para garantizar que la información se remita a los jueces y fiscales a cargo de las causas en trámite y no queden sólo en manos de las autoridades de la Procuración General de la Nación".Para Carrió, la procuradora Alejandra Gils Carbó "no es garantía de búsqueda de la verdad en absoluto", por lo que manifestó sus "fundados temores en que intente encubrir o desviar las investigaciones abiertas respecto del pago de sobornos por parte de la empresa Odebrecht".El escrito presentado por Carrió incluye una nota de un matutino porteño que indica que la información que podría empezar a llegar esta semana desde Brasil sobre el capítulo argentino del caso "Lava Jato" incluirá datos sobre los intermediarios, quienes aparecerían identificados por Odebrecht como "lobbistas" o como "socios locales" para los negocios de la empresa en el país, y que sólo a través de ellos podrán identificarse quiénes fueron los destinatarios finales de las coimas. "Sugiero se requiera con urgencia a todo aquel que se sepa o pueda tener información sobre los exfuncionarios públicos señalados, como también respecto de los intermediarios que nombra la investigación periodística, y como de cualquier otro involucrado", señaló Carrió en su presentación.RECLAMO AGILS CARBOEn tanto, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, reclamó a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, la difusión de los datos que brindará la empresa Odebrecht sobre el pago de coimas en la Argentina. "Si por cuestiones legales hay un impedimento concreto de hacerlo totalmente público hay otros mecanismos parea darle institución para que no quede esta información encapsulada en la Procuración", señaló Peña.En este sentido, se refirió puntualmente a la posibilidad de que la documentación sea girada a la Comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público en el Congreso o la Oficina Anticorrupción, dependiente del Ministerio de Justicia.Por su parte, el Ministerio Público Fiscal de Brasil informó ayer a la procuradora Gils Carbó, que a partir del próximo jueves, cuando se levanten las restricciones sobre las pruebas en el Lava Jato, comenzará a enviarle la información sobre el pago de coimas en la Argentina, aunque advirtió que la documentación deberá permanecer en secreto.PEDIDO DEL FISCALEl fiscal federal Franco Picardi pidió entrecruzamientos telefónicos entre directivos de Odebrecht y exfuncionarios del Ministerio de Planificación Federal, además de detalles de las visitas de empresarios a distintas carteras, ante la sospecha del pago de sobornos en las obras del soterramiento del tren Sarmiento.Fuentes judiciales informaron a NA que a través de un escrito presentado ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, el fiscal pidió varias medidas de prueba, como que se revise el contrato por el soterramiento del tren Sarmiento entre el Estado y una Unión Transitoria de Empresas conformada por Odebrecht, IECSA (la cual era del primo de Macri, Angelo Calcaterra), y otras dos firmas.