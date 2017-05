Hay lista para Los Pumas

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El entrenador de Los Pumas, Daniel Hourcade, anunció ayer la lista de 32 jugadores con los que afrontará los amistosos contra Inglaterra y Georgia, en la ventana de junio, con la presencia de Bautista Ezcurra y sin Tomás Cubelli. Además, dentro del plantel seleccionado, se destaca la presencia de Nahuel Tetaz Chaparro y Tomás Lavanini, quienes no estuvieron en la última gira de noviembre y en parte del Rugby Championship por sendas lesiones.La lista completa es con jugadores de Jaguares, ya que la UAR mantiene la postura de convocar a los que se desempeñan en la franquicia del Súper Rugby. De los que estuvieron trabajando con Jaguares no están Roberto Tejerizo y Joaquín Díaz Bonilla. Tampoco Marcos Kremer, que viajó al Mundial Juvenil con Los Pumitas.Argentina se medirá ante Inglaterra (10 y 17 en San Juan y Santa Fe, respectivamente) y Georgia (24 de junio en San Salvador de Jujuy). Será la primera convocatoria para dos jugadores: Bautista Ezcurra y Emiliano Boffelli, quienes al igual que Felipe Arregui y Gonzalo Bertranou, podrían llegar a debutar en el Seleccionado mayor en esta ventana internacional. Los Pumas comenzarán esta semana con los entrenamientos en Buenos Aires, los días miércoles y jueves, mientras que el domingo por la mañana se reunirán en Aeroparque para iniciar su periplo hacia San Juan, destino del primer partido ante el seleccionado de la "Rosa".El plantel conducido por Daniel Hourcade permanecerá concentrado una semana en cada una de las sedes, siendo cada domingo el día de arribo a cada provincia. Estos son los jugadores convocados: 1- Matías Alemanno, 2- Felipe Arregui, 3- Rodrigo Báez, 4- Gonzalo Bertranou, 5- Emiliano Boffelli, 6- Santiago Cordero, 7- Agustín Creevy (c), 8- Jerónimo de la Fuente, 9- Bautista Ezcurra, 10- Santiago García Botta, 11- Santiago González Iglesias, 12- Juan Martín Hernández, 13- Ramiro Herrera, 14- Martín Landajo, 15- Tomás Lavanini, 16- Juan Manuel Leguizamón, 17- Tomás Lezana, 18- Benjamín Macome, 19- Pablo Matera, 20- Manuel Montero, 21- Julián Montoya, 22- Matías Moroni, 23- Ramiro Moyano, 24- Lucas Noguera, 25- Matías Orlando, 26- Javier Ortega Desio, 27- Guido Petti, 28- Enrique Pieretto, 29- Nicolás Sánchez, 30- Leonardo Senatore, 31- Nahuel Tetaz Chaparro y 32- Joaquín Tuculet.