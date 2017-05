Se realiza una Jornada de Institucionalidad Turística

Las instituciones públicas y privadas que conforman la Comisión de turismo de Rafaela se encuentran trabajando año tras año para fortalecer el turismo receptivo dado que lo entienden como un pilar fundamental para el desarrollo económico y social de nuestras comunidades y entornos rurales.Con esta premisa han organizado una Jornada de Institucionalidad Turística, que se llevará a cabo hoy a partir de las 9:00 en el SUM del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR), sito en Necochea 84 de la ciudad de Rafaela.El objetivo de esta jornada es generar aprendizajes a partir del intercambio de experiencias de los entes e institutos mixtos invitados: Tandil, Paraná, Santa Fe, Esperanza. Ello permitirá poder capitalizar las vivencias a lo largo de la trayectoria recorrida por cada uno de los panelistas.La Municipalidad de Rafaela, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Relaciones Internacionales, junto a ACDICAR, CCIRR, Paseo del Centro, CAPHREBAR, Cámara de Agentes de Viajes, INTA Regional Rafaela y UCSE-DAR, son los organismos que lideran este proceso de fortalecimiento.Daniel Frana, Director Ejecutivo de ACDICAR, comentó a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz) que "esta actividad apunta a fortalecer el sector, que en Rafaela viene pugnando desde hace muchos años, tratando de generar un nivel de desarrollo, sobre todo, en turismo receptivo. No sería el turismo tradicional, porque no tenemos esos atributos, pero tenemos otros: culturales, económicos, deportivos, industriales. Además, está dentro de una zona del circuito religioso, el rural, el costero, si lo integramos a la ruta 1 de la Provincia. Es decir, tenemos una serie de factores que podrían consolidar a las subcadenas que están girando en torno al turismo: hotelería, gastronomía, transporte, actividades culturales. Rafaela puede ser una ciudad importante para eventos intermedios, como podrían ser eventos regionales. Pero organizar la logística, adecuar horarios, contar con guías, establecer los permisos necesarios, implica un trabajo institucional de organización, que no lo puede hacer un privado solo, ni tampoco el Estado solo. Por eso, el trabajo en conjunto que se va a dar en la jornada"."Tenemos que aprovechar esto para aprender y lograr que se materialice. Estuvo en el Plan Rafaela 2020. El turismo genera empleo y es uno de los objetivos del Plan", agregó.Con respecto a la infraestructura de la ciudad para el turismo receptivo, Frana dijo que "tiene potencial. No es una ciudad que está totalmente preparada para el turista, porque si llegan personas a Rafaela, en el horario en donde puedan salir a pasear se encuentran con negocios o museos que no están abiertos".