"9" y Libertad en la Liga U17

Durante el fin de semana debutaron en la Liga Provincial U17 los grupos impares, donde hay dos representantes de la Asociación Rafaelina de Básquet. Por la Zona “E”, 9 de Julio viajó a Santa Fe, mientras que por la Zona “G” Libertad de Sunchales afrontó sus juegos en Rosario.El equipo rafaelino ganó un partido y perdió 2, en tanto los sunchalenses quedaron con saldo a favor, 2 y 1.Los resultados fueron los siguientes:9 de Julio 76 vs. Alumni de Casilda 43; 9 de Julio 62 vs. Olimpia de Venado Tuerto 63 y 9 de Julio 56 vs. República del Oeste de Santa Fe 61. La vuelta: 10 y 11 de junio en Casilda.Libertad de Sunchales 97 vs. Sportsmen Unidos de Rosario 84; Libertad de Sunchales 64 vs. Ciudad de Venado Tuerto 70 y Libertad de Sunchales 80 vs. Colón de San Justo 52. La vuelta: 10 y 11 de junio en San Justo.