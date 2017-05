12 personas abocadas

12 personas abocadasEn Honrar la Vida trabajan alrededor de 12 personas. Dictan charlas y ocupan gran parte de sus días en tratar de concientizar a la gente. Las nuevas tecnologías han ayudado mucho para que se expandan los trabajos que hace la Asociación, pero sin lugar a dudas, las charlas en las escuelas, con los más chicos y un trabajo de hormiga por las calles de la ciudad, con folletos y demás, son el gran “caballito de batalla”. “Uno a veces está en su casa y suena el teléfono y sale. Le dedicamos la vida a esto, más allá de nuestros trabajos”, dijo Soural, acaso una de las personas que más sobresale con este trabajo.A modo de cierre, destacó que “esto no es una obligación, sino es una decisión. Y eso es lo que siempre remarcamos en las charlas, y muchas veces pensamos que el mensaje que no llega. Charlamos una hora, contamos historias, pero pareciera que no les llega el mensaje. Pero cuando la charla termina, empiezan a preguntar, te cuentan casos y eso va marcando la pauta de que llega el mensaje. Y cuando nos ponen casos puntuales, es mucho mejor porque tenemos ejemplos para poder abordar”, dijo Soural.