Nueva audiencia por paritarias de la UOM

BUENOS AIRES, 30 (NA). - La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) asistirá hoy a una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo en el marco del conflicto salarial, que se podría profundizar si no hay acuerdo con las cámaras empresariales del sector, ante el vencimiento de la conciliación obligatoria. Tal como sucedió la semana anterior, mientras se lleve a cabo el encuentro pautado para las 14:00, dirigentes y afiliados del gremio se movilizarán a la cartera laboral, en Callao 114.La semana pasada el Ministerio que conduce Jorge Triaca decidió extender la conciliación obligatoria dictada en medio del conflicto salarial y ante la amenaza de medidas de fuerza por parte del sindicato. Así sucedió en una audiencia en la cual la UOM no logró llegar a un acuerdo con las cámaras empresariales del sector respecto de la suba salarial para este año.En esa oportunidad, los empresarios ofrecieron un 22 por ciento en tres tramos, 10 por ciento en abril, otro de 6 en julio y el 6 restante en octubre, lo cual fue rechazado. El gremio que lidera Antonio Caló reclama un aumento del 30 por ciento, lo cual significa una diferencia de diez puntos con relación a la pauta paritaria promovida por el Gobierno.La UOM, que no logró sellar un bono de fin de año, asegura que con esa suba se podrá garantizar que los trabajadores metalúrgicos de los escalafones más bajos lleguen a un salario de 13.000 pesos y no queden por debajo la línea de la pobreza.Fuentes del gremio indicaron a NA que si las partes no alcanzan un acuerdo en la audiencia, comenzarán a implementar medidas de fuerza, que consistirán en parar media hora cada 60 minutos trabajados.