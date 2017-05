El torneo de fútbol Infantil del club Ferrocarril del Estado (ver página 29) obligó a reprogramar los encuentros del torneo Apertura y sólo algunos encuentros se disputaron.El programa es el siguiente: mañana, desde las 13 hs Ind. San Cristóbal vs Atlético de Rafaela, 18:30 hs Ferrocarril del Estado vs Ben Hur y Libertad vs 9 de Julio.Arg. Quilmes 2 (Alejandro Fumilla y Facundo Góngora) – Sportivo Norte 2 (Máximo Ruata y Brian Villafañe), Peñarol 1 (Gustavo Farías) – Unión 1 (Francisco Andreo).Peñarol 0 – Unión 0. A Sportivo Norte le dieron los puntos ya que Arg. Quilmes no presentó la divisional.