Inferiores: Lo sucedido en la octava fecha del Apertura

El Torneo Apertura dede ladepuso en disputa su octavo capítulo y en el mismo se anotaron 80 goles, en 27 encuentros jugados.En el estadio Germán Soltermam 9 de Julio recibió a Libertad y los sunchalenses fueron superiores, llevándose tres triunfos e igualando en el resto de los partidos. Ben Hur y Ferrocarril del Estado repartieron puntos, lo mismo que en el clásico entre Sportivo Norte y Argentino Quilmes. En Sunchales, Peñarol solo pudo rescatar dos puntos en su visita a Unión.En el Predio del Polideportivo del Autódromo Atlético de Rafaela recibió a Independiente San Cristóbal y se impuso en los cuatro cotejos disputados, quedando pendiente a resolución del tribunal el de Quinta, ya que la visita no se presentó por rotura de la Traffic que los trasladaba a nuestra ciudad.Con Brown de San Vicente con ‘ventana’, todo lo sucedido y lo que se viene para cada club:9 de Julio 1 (Joaquín Vianco) – Libertad 1 (Enzo Fernández), Atl. de Rafaela – Ind. San Cristóbal, Ben Hur 2 (Ramiro Contrera y Santiago Ricca) - Ferrocarril del Estado 3 (Guillermo Valsagna, Ignacio Ríos y Facundo Espíndola), Sportivo Norte 1 (Lucas Colombo) – Arg. Quilmes 0, Unión 3 (Gastón Paredes x 2 y Lucas Meia) – Peñarol 1 (Marcos Quiroga).9 de Julio 0 – Libertad 1 (Mariano Góngora), Atl. de Rafaela 11 (Lautaro Ocampo x 4, Darío Rostagno x 3, Héctor Becerra x 3 y Nicolás Segovia) – Ind. San Cristóbal 0, Ben Hur 2 (Tomás De Hoop y Faustino Cerda) - Ferrocarril del Estado 1 (Gonzalo Valenzuela), Unión 2 (Leider Fissore x 2) – Peñarol 1 (Matías Aimar). A Arg. Quilmes le dieron los puntos ya que Sportivo Norte no presentó la divisional.9 de Julio 0 – Libertad 1 (Gabriel Ronco), Atl. de Rafaela 2 (Cristian Martínez y Miqueas Yfran) – Ind. San Cristóbal 0, Ben Hur 2 (Tobías Seguro y Lorenzo Pons) - Ferrocarril del Estado 0, Sportivo Norte 2 (Facundo Maldonado y Fabricio Velis) – Arg. Quilmes 0, Unión 3 (Santiago Toledo, Thiago Allassia y Nicolás Ferrero) – Peñarol 1 (Lázaro Alfonso).9 de Julio 0 – Libertad 0, Atl. de Rafaela 5 (Agustín Bianciotto x 3, Enzo Ercole y Luciano Ojeda) – Ind. San Cristóbal 2 (Lucas Gómez y Pablo Espíndola), Ben Hur 0 - Ferrocarril del Estado 1 (Agustín Gigena), Sportivo Norte 0 – Arg. Quilmes 3 (Rodrigo Alarcón, Sebastián Godoy y Facundo Cervosa), Unión 3 (Daríen Juárez, Julián Kerk y Lautaro Santa Cruz) – Peñarol 1 (Nicolás Gallardo).9 de Julio 0 – Libertad 4 (Axel Grabenvarter x 2, Tomás Díaz y Ulises Reynoso), Atl. de Rafaela 8 (Bautista Tomatis x 4, Felipe Sánchez, Hernán Cuenca, Claudio Ríos y Teo Comini) – Ind. San Cristóbal 0, Ben Hur 2 (Tomás Kummer y Federico Dunky) - Ferrocarril del Estado 2 (Lucas Moralez y Sebastian Lazcano), Sportivo Norte 1 (Nahuel Guzmán) – Arg. Quilmes 1 (Javier Peralta), Unión 1 (Uriel Porra) – Peñarol 1 (Santiago Anso).9 de Julio 1 (Santiago Filippa) – Libertad 1 (Milton Zabala), Ben Hur 0 - Ferrocarril del Estado 1 (Ian Leiva), Unión 0 – Peñarol 0. A Atlético de Rafaela le dieron los puntos ya que Independiente San Cristóbal no presentó la divisional.Peñarol vs. Sportivo Norte, Argentino Quilmes vs. Ben Hur, Ferrocarril del Estado vs. Atlético de Rafaela, Independiente San Cristóbal vs. 9 de Julio, Deportivo Libertad vs. Brown San Vicente. Libre: Unión de Sunchales.en los juegos de Infantiles se invierten las localías.