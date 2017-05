El “León” sigue soñando

La 9ª fecha del Apertura de lase cerró anoche con un partidazo en Sunchales entre Libertad y 9 de Julio, con victoria de los ‘Julienses’ por 5 a 3. Lo ganaba el “León” por intermedio de Guillermo Funes (PT 8m), lo empató el local con Gaspar Triverio (PT 21m) y Kevin Muñoz (PT 24m) volvió a poner arriba al 9. Antes de cerrar el PT los ‘Tigres’ lo dieron vuelta con tantos de Hugo Góngora, a los 42m y a los 45m. En el complemento volvió a aparecer Funes para igualar nuevamente el tanteador (ST 5m) y luego Maximiliano Aguilar, de penal (ST 35m) y Muñoz (ST 37m) le terminaron de dar la victoria al conjunto rafaelino. En Libertad vio la roja Gabriel Correa (ST 9m). En Reserva fue empate 2-2.Ben Hur 25 puntos; Unión 22; 9 de Julio 21; Sportivo 16; Peñarol 13; Libertad 12; Florida 11; Quilmes 10; Atlético 10; Brown 9; La Hidráulica 7; Ferro 6; Ramona 5; Humberto 3.Atlético vs Ben Hur, Florida vs Sportivo, Unión vs Peñarol, Brown vs Ramona, Ferro vs Libertad, 9 de Julio vs La Hidráulica, Quilmes vs Humberto.