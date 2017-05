La “Crema” ya trabaja pensando en el “Tomba”

Atlético de Rafaela no tuvo pausa, ayer, a horas de haber perdido ante Belgrano, el plantel volvió a entrenarse en el Predio del Polideportivo del Autódromo, ya con la cabeza puesta en el partido vs Godoy Cruz. Los que jugaron el partido contra los cordobeses hicieron trabajos regenerativos.La ‘Crema’ estará visitando al ‘Tomba’ el próximo viernes 2 de junio a las 21:15 hs, por la fecha 27 del torneo de Primera. Para dicho cotejo Juan Manuel Llop no podrá contar con Oscar Carniello ni Lucas Pittinari, ambos suspendidos por límite de amonestaciones. Tampoco podrá estar Ramiro Costa, expulsado el domingo. La buena para el DT pasa por la recuperación de Gastón Campi y Mathías Abero, quienes ya cumplieron con la fecha de suspensión y reaparecerán en el once inicial.Luego de visitar a Godoy Cruz, estará recibiendo a Quilmes, irá a Tigre y cerrará con Sarmiento de Junín.Ayer por la tarde jugaron las Reservas de Atlético y Belgrano y fue triunfo del equipo dirigido por ‘Lito’ Bottaniz, que con dos goles de Angelo Martino (ST 9m y 38m de penal) y otro de Tomás Baroni (PT 25m), derrotó 3 a 1 al ‘Pirata’.La ‘Crema’ formó con: Macagno; Castellano, Baroni, Benítez y Lobos; Paz y Montiel; Copetti, Morales y Martino; Toloza. Ingresaron: Valdivia x Montiel y Quiróz x Martino.