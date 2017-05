Robo esclarecido: 2 detenidos

Bajo el título "Investigan robos de chivo y mercadería", en LA OPINION online esta mañana se brindó información sobre dos hechos contra la propiedad cometidos en las ciudades de San Cristóbal y Ceres, por lo que personal dependiente de la Unidad Regional XIII de Policía (organismo al mando de Sergio Forni, y con ámbito laboral en todo el departamento San Cristóbal) estaba abocado a lograr los esclarecimientos.

La iniciativa policíaca tuvo éxito en cuanto a lo sucedido a una persona de apellido Muga, residente en San Cristóbal.

De acuerdo a lo comentado a este medio (a través de un contacto telefónico) por un sancristobalense lector de LA OPINION online, "la Policía actuó rápidamente, y no sólo secuestró lo robado al señor Muga sino que detuvo a dos tipos cuyos apellidos serían Barbero y Herrera".

No todo quedó allí, dado que según la fuente informativa "lo que no entra en la cabeza de muchos vecinos, entre los que me incluyo, tiene que ver con que horas después de ser arrestados los 'choros' quedaron en libertad".