Nizzo vuelve al Concejo para dar más detalles sobre el campus de la UNRAF

La secretaria de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda de la Municipalidad, Mariana Nizzo, hizo una fuerte defensa de la propuesta de gestión pública privada que permitiría la cesión sin cargo de un terreno de 10 hectáreas para la Universidad Nacional de Rafaela (UNRAF) y que actualmente se encuentra bajo análisis del Concejo Municipal. La funcionaria, que hoy asistirá a las 9 al cuerpo legislativo para "colaborar con los concejales y dar toda la información que necesiten",

relativizó las "observaciones" efectuadas por la conducción del Colegio de Arquitectos de Rafaela en el mismo ámbito.

"El intendente (Luis Castellano) fue claro, el Departamento Ejecutivo entregó una propuesta cerrada al Concejo Municipal con el objetivo de conseguir un terreno de 10 hectáreas sin cargo para la Universidad Nacional de Rafaela. Y también dijo que si entre los concejales surgen alternativas superadoras, se puede evaluar. Ahora aparece una idea distinta, que es la que presenta el Colegio de Arquitectos. No hacen una propuesta concreta sino que plantean una observación en uno de los puntos de todo el acuerdo, que fue un proceso amplio que insumió dos años de negociaciones", sostuvo Nizzo, quien recientemente obtuvo el título de Magister en Desarrollo Territorial. "No quiero polemizar con el Colegio. Quiero defender la idea, el proyecto y el proceso", agregó la funcionaria que hoy visitará el Concejo junto a Fernando Weiner, especialista en urbanizaciones.

"La observación del Colegio gira en torno a la cantidad de hectáreas que se autorizan a urbanizar a la familia Bruno a cambio de los terrenos para la UNRAF. Considero que si se logra concretar el traspaso de las 10 hectáreas para la UNRAF, no hay problema en pasar por etapas esas tierras a zona urbana. Si el Concejo Municipal toma esa observación del Colegio y logra cerrar con los propietarios de esas tierras, ¿Cuál es el problema?", plantea Nizzo.

Asimismo, la funcionaria manifestó su desacuerdo con el Colegio cuando califica de "excesivo" el beneficio que se pretende dar a un desarrollador. "El Colegio dice que es excesivo el beneficio que se le da a un dueño de la tierra que tiene 200 hectáreas al lado de la variante de la Ruta 34. Por tanto, el Municipio no le está dando el beneficio porque ya lo tiene. Y este acuerdo alcanzado permite ver que es la primera vez que se capta plusvalía, Bruno está donando el doble de superficie que le exige la ordenanza, está cediendo el 10 por ciento de la superficie de su propiedad cuando por ordenanza está obligado a donar 5%. Si a los concejales no les gusta esto se debe trabajar en una nueva ordenanza, pero no trabemos lo de la UNRAF cuando antes no pidieron nada", subrayó.

Para Nizzo, la ordenanza "establece que la urbanización debe darle 5 por ciento de la superficie y que el desarrollador lo da como quiere en el lugar que quiere, y si se autoriza una urbanización gradual de su tierra tiene la posibilidad de ir dando 5 por ciento de cada etapa, pero en este caso hemos logrado que toda esa donación se realice ahora, toda junta, y en un mejor lugar para la UNRAF, hay un factor de oportunidad muy fuerte".

"Claramente el tema del Campus para la universidad y su localización va en función de una política de desarrollo urbano, económico, social, cultural y educativo. Otra cosa es la política de crecimiento urbano, y me preocupé mucho cuando vi los anillos que plantea el Colegio porque me hicieron recordar a los planes directores de la década del 60 que concebían a la ciudad como una forma, como una arquitectura a gran escala. En la actualidad, la política del crecimiento urbano no es establecer un centro y después buscar que la ciudad se expanda como una forma pareja, homogénea. Puede tomar cualquier forma, pero sí es necesario que se garantice un crecimiento equitativo y sostenible", expresó al marcar otra diferencia con la entidad que agrupa a los profesionales -en el que también está matriculada-.

Según Nizzo, si el Municipio "abre el perímetro urbano en forma anárquica cometería un error, pero en este caso hay algo que sostiene ese desarrollo que es la UNRAF más el parque regional, son dos anclajes de desarrollo tan fuertes que lo transforman en sostenible" a la vez que enfatizó que "no existe el desarrollo equilibrado, la ciudad es un sistema de desequilibrios aunque sí se debe trabajar en equidad y sostenibilidad donde esas partes que se van armando funcionen en sí mismo y se sostengan". Por eso subrayó que "la UNRAF trae accesibilidad, trabajo, educación, desarrollo urbanístico".

Por último, Nizzo explicó que "la política de suelos es otra pata que tiene que ver con esta propuesta, tenemos una ordenanza de huecos urbanos que estamos modificando y llamamos de ahora en adelante desarrollos prioritarios". En el marco de este cambio de perspectiva, "abrir el perímetro urbano y que quede con posibilidades de urbanizar no será un hueco urbano sino un área de desarrollo prioritario". Un eje de planificación se basa en "calificar el centro, y centralizar la periferia" con grandes equipamientos que funcionan como ideas fuerza, que tienen como muestras el CEPLA, la Escuela de Música con el Instituto del Profesorado o el futuro hospital nodal, añadió Nizzo.

Y reiteró, que en el caso del terreno que se busca para la UNRAF "hay una oportunidad después de la gestión, por tanto hay que tomar decisiones, tenemos la responsabilidad de ir construyendo la ciudad de manera equitativa y sostenible".