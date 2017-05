"La resolución de la Nación no tiene validez en nuestra ciudad"

Hace algunos días, se dio a conocer que, con el apoyo de movimientos sociales y la Iglesia, el Gobierno nacional había puesto en marcha el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana, que permitirá dar certificados de vivienda familiar a 2 millones de habitantes de unas 4.100 villas y asentamientos de todo el país, además de acceder a distintos servicios.El Registro Nacional de Barrios Populares (al que se puede acceder a través de https://www.argentina.gob.ar/barriospopulares) reúne información georreferenciada sobre los 4100 Barrios Populares que hay en nuestro país y sus habitantes. "Es una herramienta para planificar políticas públicas que permitan mejorar la calidad de vida de las personas que viven allí", expresan y en ese lugar, se afirma que nuestra ciudad cuenta con 5 asentamientos, denominados "Martín Fierro", "Sur", "Villa del Parque", "Norte" e "Italia".Desde Nación dicen que "un Barrio Popular reúne al menos a 8 familias agrupadas o contiguas, donde más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del suelo ni acceso regular a dos, o más, de los servicios básicos (red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal)".A partir de esa información los vecinos van a poder contar con un Certificado de Vivienda Familiar. El mismo permitiría a los habitantes de barrios populares que fueron relevados en el marco del Relevamiento Nacional de Barrios Populares acceder y solicitar servicios y acreditar su domicilio ante cualquier autoridad. Será expedido únicamente por la ANSES a quienes hayan participado del Relevamiento de Barrios Populares y habilita a solicitar y acceder a servicios públicos como agua corriente, cloacas, energía eléctrica, red de gas natural. Se afirma que "sirve de título suficiente para acreditación de domicilio ante cualquier autoridad pública nacional, provincial o municipal, entes y empresas privadas, sirviendo como domicilio legal o fiscal".Pero, desde la Municipalidad, no tienen la misma mirada. "No estábamos al tanto de este tipo de relevamiento. Nadie nos encargó un relevamiento de asentamiento", dijo José Luis Rossetto, secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad. "Lo que hemos enviado y quizás se haya tomado de esa base de datos, es algo que se envió a finales de 2015, que figuran los asentamientos que estaban en la ciudad de Rafaela", dijo y marcó diferencias con respecto a esa información nacional: en el asentamiento "Norte" del Barrio Zazpe se llevó a cabo un plan de relocalización a partir de un plan de la Nación. El que figura como "Martín Fierro" supone que debe ser el llamado "Loteo Jimenez", por la falta de posibilidad de escrituración. Pero no lo consideran como un asentamiento, porque la gente pagó por esa tierra y hay un conflicto con el dueño del terreno. Con respecto al "Italia", es el llamado "Demarchi", que está sobre un predio Municipal. "La intención era empezar un proceso para vender el terreno a la gente que estaba sobre el mismo, para poder normalizar la tenencia de esta tierra. Pero el informe de recurrencia de la Provincia, que siempre se requiere para esta clase de trámites, dijo que era una zona inundable y por ello no se pueden construir viviendas en la misma. Esto fue lo que retrasó el ordenamiento en el lugar", dijo Rossetto. Los que sí deberían figurar como asentamientos serían el del "Villa del Parque" y el "Papa Francisco", en el "Sur"."NADA QUE VER""Con respecto a esta resolución del Gobierno Nacional no tiene nada que ver con la ciudad de Rafaela. En un año casi y medio de gestión que llevo en la Secretaría, jamás nadie me vino a plantear un problema por el domicilio", sentenció Rossetto. "Esto está más dirigido a una cuestión de ordenamiento de Capital y Gran Buenos Aires, en donde tienen la necesidad de que figure un domicilio para que no haya una discriminación. No está pensando para el interior", indicó y agregó: "cuando algún habitante de un asentamiento va a hacer un trámite, figura 'zona rural', no se le pone 'asentamiento X', como pasa en Buenos Aires. Nosotros seguimos insistiendo con los planes de erradicación en donde el Gobierno local pone la tierra y solicitamos a la Nación los recursos materiales para la construcción, dado que la mano de obra la aporta la gente de estos lugares, para que le dé valor a su vivienda".DATOSRossetto indicó que hay 70 familias que viven en Rafaela en asentamientos. "El 95% es habitante de Rafaela y el resto, son habitantes de nuestra ciudad. Hay 70 familias. Antes había 100, pero se relocalizaron 29 familias en el Zazpe y otra familia se fue", señaló.RETOMARON DIALOGOA finales del año pasado, hubo algunas manifestaciones frente a la Municipalidad, en donde -entre otros reclamos- se le pedía al Ejecutivo retomar el diálogo por diferentes obras. "Lo hicimos y priorizamos que no se politicen las cuestiones dentro del asentamiento", dijo Rossetto. Con respecto al de Villa del Parque, "colocamos más tanques de agua, para consumo de ellos, que la provee ASSA y la lleva en camiones. Trabajamos en salud y en limpieza del entorno. Esto mismo se dio en el Sur, en el llamado 'Papa Francisco'". Justamente, en ese sector, habrá que hacer alguna intervención, dado que dos construcciones están donde pasará la Variante Rafaela. "Hubo un acuerdo para que la empresa trabaje bien. Pero hay que lograr la llegada de viviendas dignas para este sector, dado que será lo que vea la gente cuando pase por Rafaela", dijo Rossetto.